Los Premios Simón se consolidan a nivel nacional e internacional

El Auditorio de Zaragoza ayer por la tarde se llenó, y tiene una capacidad de más de 2.000 personas para ver la ceremonia de los Premios Simón del Cine Aragonés en su XII Edición.

Con un cartel de nominados de primera calidad, partían como favoritos el largometraje ‘Para entrar a vivir', de Pablo Aragüés y Marta Cabrera, con un total de once designaciones, como las de mejor largometraje, dirección, actor y actriz, el cortometraje “Dativa”, de Daniel Calavera, y ocho nominaciones para el largometraje de “La maternal” de Pilar Palomero.

El documental 'Fleta, tenor, mito',de Germán Roda, y el cortometraje 'Metaverso: Mundo espejo', de Jorge Brusau, tenía siete nominaciones. siete designaciones cada una.

Fue la película “La maternal” de Pilar Palomero la que obtuvo cuatro estatuillas, la más premiada en esta ocasión, al mejor largometraje, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Vestuario.

«Para entrar a vivir» se llevó un total de tres premios en las categorías de Mejor actor, Mejor actriz y Mejor Banda Sonora y «Labordeta, un hombre sin más» puso el broche de oro llevándose el galardón a Mejor Documental.

El cortometraje «Dativa», de Daniel Calavera, no solo ganó en su categoría, sino que obtuvo el premio a Mejor Fotografía y Dirección de Arte.

El premio a la mejor actriz lo consiguió Luisa Gavasa que competía con el gran hacer y la profesionalidad de Amparo Baró, una de las protagonistas de “Las Tres Revelaciones” de Manuel Sin, que obtuvo el premio al Mejor maquillaje y peluquería.



Amparo, una actriz, con un largo bagaje profesional y que a pesar de su gran humildad y sencillez no han hecho que deje de brillar su talento y su luz como la que su tía la fallecida y gran actriz Amparo Baró que todos recordamos.



Manuel Sin, un destacado profesional que ha destacado en la labor de maquillaje y es un referente a nivel nacional y que ha sido comparado como el futuro Luis Buñuel del cine.

Este año se ha reconocido la labor de la joven y excelente Isabel Genis, que tras años de trabajo este año ha sido su relevación. Su cortometraje “Nonna”, que ella protagonizaba y que dirigió Paco Sepúlveda y nominado en varias categorías, entre ellas el de Mejor Actriz y Mejor Vestuario consiguió este segundo. Su corto fue distinguido en diferentes festivales, entre ellos en Francia.



Para Isabel Genís este ha sido que años de preparación y trabajo han dado su fruto con su corto “Nonna” y sus dos producciones teatrales “War and Love” y Esta obra es muy importante”.

Entre los homenajeados que nos han dejado se encontraban figuras como la gran persona y actriz, que no olvidamos Laura Gómez Lacueva o la recordada Natalia Calvo, que nos dejó este año en plena juventud y que destacó por su último trabajo, estrenado en 2022, “No dejes de bailar” también protagonizado por Amparo Baró.

El broche a esta gran gala fue puesto por la gran presentación de Patricia Cortes, una gran artista polivalente y la voz de Vicki Lafuente, destacada cantante aragonesa de proyección nacional e internacional que apuesta por Aragón.

Tanto el Gobierno de Aragón, representado por el Consejero de Educación Felipe Faci, como la futura alcaldesa de Zargoza, según sondeos, del PSOE, Lola Ranera no sólo apostaron por el talento aragonés, sino que mostraron el firme compromiso de potenciarlo y darle más luz para evitar que se vaya de Aragón, algo en lo que llevan trabajando desde que Javier Lambán es el Presidente de Aragón.