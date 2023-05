Volvo Cars y Plug and Play se unen con el fin de llevar la tecnología de vanguardia a la movilidad sostenible

Volvo Cars es socio fundador de esta nueva plataforma, en la que se espera que participen más de 500 startups cada año, y a la que se irán sumando otros socios en el futuro.

Plug and Play ayuda a empresas de primera fila de todo el mundo a conectar con una serie de startups estratégicamente seleccionadas. Con más de 50 ubicaciones en todo el mundo, la empresa controla un ecosistema de más de 50.000 startups y 500 socios, con una lista impresionante de antiguos alumnos entre los que figuran Dropbox, Paypal, Trulioo y Rappi.

En Volvo Cars nos comentan:

Este enfoque complementa nuestro objetivo de liderar la transformación de la industria del automóvil, que está cambiando muy deprisa. Los vehículos Volvo del futuro serán totalmente eléctricos antes de 2030, se definirán por software, se venderán cada vez más online, funcionarán con ordenadores centralizados de tecnología avanzada, y mejorarán constantemente gracias a las actualizaciones inalámbricas del software.

«Para abordar con éxito la transformación necesaria con la que lograremos nuestros audaces objetivos, superamos continuamente las fronteras de la tecnología», dice Javier Varela, director de operaciones y CEO adjunto. «Si queremos tener éxito debemos trabajar con los mejores y, sin duda, la alianza con Plug and Play nos acerca a la posición deseada».

Una red dinámica de startups

Mediante esta alianza con Plug and Play, esperamos crear una red dinámica de startups de todo el mundo. Tener la oportunidad de interactuar y trabajar con startups de una forma más eficiente y estructurada nos ayudará en nuestra actual transformación tecnológica, como también el hecho de trabajar más cerca de nuestros socios en la cadena de valor.



Formamos esta alianza a través de nuestra filial de capital riesgo, Volvo Cars Tech Fund, socio estratégico de referencia tanto para startups como para posibles socios que quieran liderar el futuro desarrollo tecnológico. A través de Volvo Cars Tech Fund hacemos inversiones estratégicas en startups, buscando siempre el siguiente gran avance que dará forma al futuro del transporte y la movilidad. Por ejemplo, el resultado de la inversión en Luminar ha sido todo un éxito, y la tecnología LiDAR se ha incorporado a nuestro nuevo SUV insignia, el Volvo EX90, que presentamos a finales del año pasado.

La plataforma de innovación de Gotemburgo se centrará en la sostenibilidad y la movilidad digital. Situada en Lindholmen, una de las zonas más dinámicas y de mayor concentración de conocimiento de la ciudad, la plataforma permitirá que las empresas suecas entren en contacto con startups que desarrollan precisamente el tipo de tecnología avanzada y de gran potencial necesaria para superar los retos del futuro.

Asimismo, esperamos que nuestra alianza con Plug and Play proporcione una perspectiva única sobre las tendencias tecnológicas más recientes, además del acceso a una red de líderes de la industria y ejecutivos de alto nivel dispuestos a compartir las buenas prácticas y lo aprendido.

«Estamos encantados de asociarnos con Volvo Cars y abrir las puertas de esta nueva plataforma de innovación en Gotemburgo», dice Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play Tech Center. «La ubicación, en el centro mismo de la actividad, un lugar literalmente repleto de compañías expertas en tecnología con un legado automovilístico, no es una coincidencia y estamos seguros de que se convertirá en un motor de la innovación tanto para las startups como para las empresas».

Volvo Cars se fundó en 1927. Actualmente, es una de las marcas de automóviles más conocidas y respetadas del mundo, con ventas a clientes en más de 100 países. Volvo Cars cotiza en la Bolsa de Estocolmo (Nasdaq Stockholm) con el código «VOLCAR B».

Volvo Cars pretende ofrecer a sus clientes «Libertad de movimientos» de un modo personal, sostenible y seguro. Esto se refleja en su intención de convertirse, antes de 2030, en un fabricante de vehículos exclusivamente eléctricos y en su compromiso de reducir paulatinamente su huella de carbono con el objetivo de que en 2040 la empresa no tenga ningún impacto sobre el clima.

En diciembre de 2022, Volvo Cars tenía aproximadamente 43.200 empleados a jornada completa. Su sede central y las funciones de desarrollo de productos, marketing y administración se encuentran en su mayor parte en Gotemburgo (Suecia). Sus fábricas están en Gotemburgo (Suecia), Gante (Bélgica), Carolina del Sur (Estados Unidos), Chengdú, Daqing y Taizhou (China). La empresa cuenta además con centros de I+D y diseño en Gotemburgo, Camarillo (EE. UU.) y Shanghái (China).

La frase del Campeón del Mundo Niki Lauda: “Para tomar una decisión necesitas estar en un entorno perfecto. Debes estar motivado y rodeado de las personas adecuadas”.