Cómo evitar alergias con las aspiradoras con filtro de agua

Las enfermedades alérgicas son un problema de salud pública a nivel global. Entre un 30 y un 40% de la población mundial sufre algún tipo de alergia, según los datos de la Organización Mundial de la Alergia (WAO, por sus siglas en inglés), organización internacional que está formada por más de 100 entidades de alergología e inmunología clínica de todo el mundo. En nuestro país, la prevalencia de alergia en la población adulta se sitúa en torno 25%. Además, el porcentaje de españoles que sufren alergia se ha duplicado en los últimos 30 años, tal y como indica la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

Existen diferentes tipos de alergias. La alergia a los ácaros del polvo es una de las más comunes. Las personas con este tipo de reacción alérgica suelen sufrir más dentro de sus casas o en las casas de otras personas. Los ácaros del polvo son artrópodos diminutos que apenas se pueden ver a simple vista y que habitan en el interior de los hogares. Se alimentan de las células muertas de la piel que la gente desprende regularmente y prosperan en lugares cálidos, húmedos y oscuros, como colchones y ropa de cama, alfombras y muebles tapizados.

Los ácaros del polvo no pican. Sus cuerpos, secreciones y heces contienen proteínas particulares que pueden desencadenar síntomas incómodos en personas susceptibles. La alergia a los ácaros del polvo puede provocar una serie de síntomas, entre los que se incluyen: estornudos, tos, secreción nasal, sibilancias, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Unos síntomas que suelen empeorar durante o inmediatamente después de barrer o quitar el polvo. Esto se debe a que la limpieza puede remover las partículas de polvo, facilitando su inhalación. Afortunadamente hay una solución para dejar la casa libre de polvo y evitar reacciones alérgicas: las aspiradoras con filtro de agua.

Las ventajas de las aspiradoras con filtro de agua para personas con alergias

Las aspiradoras con filtro de agua se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, y no es de extrañar teniendo en cuenta la cantidad de ventajas que ofrecen para eliminar el polvo de la casa, especialmente para las personas con alergias. Mientras que las aspiradoras tradicionales cuentan con una bolsa o un depósito extraíble para atrapar la suciedad, la aspiradora de agua utiliza el poder del agua para deshacerse del polvo, los ácaros y el resto de agentes contaminantes comunes en el hogar. Además, permite aspirar tanto sólidos como líquidos. Todo lo que tiene que hacer es añadir agua al depósito y ver cómo se produce la magia.

El principal problema de las aspiradoras tradicionales es que, cuando expulsan el aire de vuelta al hogar, normalmente no han filtrado bien el contenido, ya que los filtros se obstruyen y dejan pasar el polvo y la suciedad. Esto provoca un problema para las personas con alergias que respiran el aire alrededor de la aspiradora, porque el polvo vuelve a depositarse en los muebles y suelos que acaba de limpiar. Con una aspiradora con filtro de agua, este problema se resuelve, debido a que el agua atrapa y retiene los alérgenos que se encuentran en el aire y sólo expulsa aire limpio y purificado de vuelta al hogar. Tampoco genera polvo cuando se vacía la aspiradora. Basta con vaciar el agua sucia y limpiar el depósito adecuadamente.



Gracias a las aspiradoras con filtro de agua, las personas con alergias pueden respirar aliviadas y acabar con los constantes estornudos, picores y ojos hinchados.