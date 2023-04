El método de Clínica Eyecos para modificar el color de los ojos de forma segura

De acuerdo a la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), no existe suficiente evidencia científica que garantice la eficacia y la seguridad de las cirugías para conseguir un cambio de color de ojos. Debido a esto, los expertos desaconsejan intervenciones como la queratopigmentación, la cual conlleva múltiples riesgos y no aporta resultados naturales. En su lugar, existen métodos menos invasivos, como el uso de lentillas de colores o procedimientos como el NewEyes 7G Ultimate Custom Laser, realizado por la Clínica Eyecos.

¿Cuáles son los riesgos de la queratopigmentación? La queratopigmentación, o tatuaje corneal, es una cirugía ocular enfocada en la córnea, a través de la cual se cambia permanentemente su color. El procedimiento consiste en realizar, con un láser de femtosegundo, un amplio bolsillo en la córnea a través del cual se introduce un pigmento biológico. Esta operación suele realizarse para mejorar la apariencia de personas ciegas que presentan leucomas, diplopía monocular o fotofobia. Sin embargo, en los últimos años, se ha realizado sobre ojos sanos con objetivos estéticos.

En cualquiera de los casos, los pacientes se exponen a riesgos de diferentes tipos antes, durante o después de la intervención. Los principales son infecciones, mala cicatrización y sequedad. Además, está contraindicado para antes o después de una operación de miopía y puede aumentar la dificultad para realizar operaciones de retina y de cataratas.

Después de la cirugía, el ojo puede rechazar el colorante y disolverlo progresivamente, perdiendo así la inversión. En caso de ser aceptado, el resultado cosmético provoca siempre algo conocido como “ojo de robot”, porque la pupila queda fija y descentrada, irregular y con un color artificial. Los riesgos no solo son estéticos, sino que limita el campo visual, y puede provocar deslumbramiento, astigmatismo y visión tunelizada.

Otras alternativas para realizar el cambio de color de ojos Antes de una cirugía ocular, los especialistas recomiendan el uso de lentillas de colores. Estas no representan demasiados riesgos cuando se usan de manera correcta. El problema con ellas puede ser la incomodidad que produce ponerlas. Asimismo, algunas personas olvidan quitarlas, lo cual puede producir daños e infecciones a largo plazo.

Por su parte, la Clínica Eyecos ofrece un tratamiento innovador para cambiar el color de ojos denominado NewEyes 7G Ultimate Custom Laser. Consiste en un láser que logra cambiar el color del iris de forma segura y permanente a través de un proceso ambulatorio. Este método fue creado por la misma clínica, que cuenta con investigaciones vanguardistas en el campo de las cirugías oculares con láser.

Al someterse a una intervención tan delicada, es necesario buscar profesionales en el área con una reputación confiable.