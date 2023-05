Cómo la publicidad en Internet ha cambiado la industria de los casinos en línea

La industria de juegos de azar y casinos gana muchísimo dinero hoy en día: solo en los Estados Unidos, se llega a $300 millones anualmente. Para lograr este resultado, los casinos y las instituciones de juego se han aprovechado del marketing durante años y recientemente también han comenzado a aprovechar las oportunidades de publicidad digital.

Por ejemplo, Google es consciente del poder adquisitivo de la industria del juego y ha facilitado que los casinos y las empresas de juegos se anuncien en Google Ads. Ha habido un poco de controversia en torno a los anuncios de juegos de apuestas en el pasado, y el marketing de los casinos sigue siendo un tema complicado. Aquí te contamos más detalles al respecto.

Las claves de la publicidad

Para cada tipo de apuesta y juego de casino, existen ciertas restricciones que se deben cumplir para poder anunciarse con Google. Aquí te contamos más sobre los requisitos para poder hacerlo y jugar de manera segura a los casinos que puedes encontrar en casinochileonline.net/.

Tener un certificado Una certificación de anuncios de Google es un requisito mínimo para poder anunciarse con Google. La certificación verifica ante Google que el casino (o la persona que maneja ese aspecto del marketing) un experto en publicidad y, por lo tanto, comprende cómo anunciar y mejorar la seguridad en línea. De esta manera, los datos de las personas que apuestan están seguros y no se van a divulgar con cualquiera.

Sólo funciona en ciertos países Para que los anuncios sean aprobados por Google, solo deben estar dirigidos a una audiencia de los países en los que esto está permitido. Google publicó la lista completa de países y sus regulaciones locales en su página web y puede consultarlo cualquier persona.

Se destaca el juego responsable El juego responsable es cada vez más importante para prevenir las adicciones en las personas que gustan de apostar. Entonces, los anunciantes deben tener cuidado de no incluir nunca a menores en sus anuncios de juegos de apuestas y casinos; esto incluye a cualquier persona menor de 21 años. También deben publicar advertencias sobre los peligros del juego adictivo y compulsivo, así como información sobre cómo obtener ayuda.

Se incluyen varios tipos de juegos Google especifica qué juegos de apuestas y casino pueden anunciarse en las plataformas de anuncios que ellos tienen. La lista de contenido aprobado incluye anuncios para:

● Juegos de azar fuera de línea. Esto incluye una promoción para juegos de casino con dinero real en establecimientos de juego tradicionales, osea casinos físicos. ● Juegos de azar en línea. Los anuncios de apuestas en línea permiten la promoción de juegos de casino en línea que usan dinero real o monedas con valor en efectivo. Esto también permite anuncios que enlazan con contenido sobre juegos de apuestas en línea, como materiales educativos sobre juegos de apuestas o información relacionada con juegos de apuestas. ● Juegos en línea que no son de casino. Estos anuncios son para juegos en línea que usan dinero real para apostar. Estos pueden incluir tragamonedas en línea, apuestas deportivas e incluso boletos de lotería. ● Juegos de casino sociales. Los anuncios de juegos de casino sociales promueven juegos similares a las apuestas en los que no hay oportunidad de obtener premios de valor monetario. Este tipo de publicidad se diferencia del resto porque no puede haber promoción de posibilidades de ganar premios en dinero real. Esto también incluye la promoción de destinos de juegos de azar donde puede ganar recompensas de valor en efectivo.

Los beneficios para este tipo de campañas Las restricciones y el proceso de solicitud pueden parecer una tarea tediosa, pero con el contenido de anuncios y la orientación correctos, la recompensa puede ser significativa para los casinos. Por un lado, porque lo verán muchas más personas alrededor del mundo y los casinos saben que van a poder recuperar su inversión de una manera u otra. Por otro, porque estas personas estarán seguras de que los anuncios no tienen virus, estafas o que fomentan el juego irresponsable. Por ejemplo, podrás jugar de forma segura en sitios como los que se encuentran en https://casinosonlineespaña.org/slots-dinero-real.

En general, la mayoría de los casinos siguen los requisitos y restricciones básicos y usan Google Ads como una importante herramienta de marketing para su negocio. Como es esencial estar informado y analizar los requisitos exactos para el tipo de promoción que quieren hacer, las campañas se han vuelto más seguras para los usuarios en general que usan casinos en línea.