La corresponsabilidad social

Las primeras condiciones para poder ser responsable y a la vez poder exigir la corresponsabilidad a los demás es el “conocimiento” y el “entendimiento”. La condición, “sine qua non” para que esa corresponsabilidad pueda ser realmente “ejecutiva” es una legislación adecuada a los tiempos, a la evolución de los actos y adaptada a visión temporal de la convivencia.

Sin esas premisas, que vamos a intentar desarrollar, sería imposible que el desarrollo que estamos viviendo de forma casi desbocada en nuestro tiempo, pudiera estar controlado de forma que se adapte al cumplimiento exigido por las premisas anteriormente dicha.

La primera idea que se nos viene es la EDAD. Componente éste que según han avanzado los siglos XX y XXI, el concepto de “MENOR”, unido a la edad, va variando de forma tan drástica que hoy, EDAD y MENOR no tienen tanta interconexión entre sí. Las Leyes , sin embargo, siguen agazapadas en el siglo XIX, en la rigidez sin libertad de aquella época.

La segunda idea que aparece, casi sin recapacitar, es el COSTE ECONÓMICO del sistema penitenciario, con finalidad de regeneración de las individualidades condenadas. Habitáculo personal o de grupo, alimentación, servicios comunes, gastos de mantenimiento...

Se entiende que todos esos costes no son REPARADADORES del daño a la COMUNIDAD; quizás, como mucho, puedan mejorar ciertas costumbres higiénicas, no más. ¿Se ha valorado el bagaje económico que conlleva?

El tercer concepto es más filosófico: la MORAL mal ENTENDIDA, ¿tiene algo que ver con la MORAL, la recogida de seres abandonados por sus propios países, que además, para colmo, están recibiendo ayudas internacionales para su desarrollo material y social?

La cuarta reflexión es más engañosa: la CLASIFICACIÓN de los delitos y en consecuencias de las PENAS. Reconozcamos que las sociedades modernas no deben utilizar la DEGRACIÓN PERSONAL como PENA carcelaria... NO. La sociedad actual debe advertir, dar a conocer, regalar catecismos de convivencia y tras ello no REGALAR derechos que imanan de una sana convivencia social.

En resumen, estos cuatro pilares se desmoronan cada vez que hacemos de ellos simplemente base de discusiones tertulianas sin efecto práctico.Cuatro pilares que debían concebir nuevas LEYES, nuevos REGLAMENTOS y nuevos CONCEPTOS de EXIGENCIA COMUNITARIA.

EDAD, COSTE ECONÓMICO, MORAL INADECUADA y CLASIFICACIÓN ENGAÑOSA de Los DELITOS y PENAS... Leguleyos, tertulianos, sociólogos, políticos de partido, autoridades sin poder...

¡PÓNGANSE A TRABAJAR!

¿Cómo es posible?... Retenido por las Fuerzas de Seguridad del Estado joven de 19 años. Anteriormente ya había sido detenido y puesto en libertad más de 15 de veces.

Actuaciones colegiales, bullying, acoso... Ahora, primero se estudiarán formas, se nombrarán personas especializadas (a las que hay que preparar), se asignarán áreas, nivel profesional para la remuneración, designación de colegios, etc., mientras“ un niño intenta arrojarse por la ventana de su colegio”, (claro, la Administración es la lentitud personificada)

Como las relaciones de amistad chico-chica, amigo-amiga, compañero-compañera, hoy, según las grandes especialistas de ciertos partidos deben llevar la corona de la libertad sexual y todo lo demás es “represión”.... los Parques se han convertido en el mejor campo de prueba... Vergonzoso para padres, niños pequeños y para cualquiera que pasee por allí, con sentido común.

Los Jueces no tienen la culpa de situaciones difícilmente justificables: 20 veces detenido, 18 condenado, 30 menores sin posibilidad de ser imputados... Son los políticos, que no se dan cuenta que la CONVIVENCIA SOCIAL es responsabilidad de ELLOS. ¿Por qué no legislan de forman que adecuen las layes a la sociedad actual?

Un ejemplo sencillo, algunos dirán que extremo: ¿Por qué la privación de libertad, con lo que conlleva, debe MANTENERLA y PAGARLA la sociedad?, ¿No deberían asumir esas obligaciones y esos costes los responsables de dichas personas?, ¿Por qué la destrucción del mobiliario urbano, de los parques públicos, de las fachadas privadas deben luego ser REPARADAS por la sociedad o por las personas afectadas directamente por el año?... ¿LOS POLÍTICOS NO PUEDEN HACER NADA? ¿VALE MÁS UN VOTO QUE UNA SOCIEDAD ACOGEDORA? ¿VALE MÁS UN VOTO QUE EL DERECHO INDIVIDUAL? Y así sucesivamente...

Ahora, para más inri, la inquisición se aplica al “valiente” que denuncia (ten cuidado que luego van a por ti).

Mi pueblo, mi aldea, mi ciudad, mi barrio, la puerta de mi casa... todos ellos lugares de disfrute personal con los vecinos, amigos o compañeros... hoy están rodeados de enrejados, de cerrojos, de prohibiciones por seguridad... la SOLEDAD se va adueñando de la convivencia... AMÉN...

Algunos vendrán echando la culpa a Franco, a la Iglesia, a los emigrantes... A todos menos a sí mismo por SU SILENCIO, por SU INSOLARIDAD, por SU COBARDIA SOCIAL...

Yo el primero... Demos el primer paso confesando y reconociendo nuestra propia realidad... Quizás cuando levantemos la cabeza seremos capaces de PARTICIPAR SOCIALMENTE en el REAJUSTE de los MEDIOS para una BUENA y SANA CONVIVENCIA.