Nueve meses solas, ella y yo

La primicia me llegó a través de “la linterna” de la COPE. Después la pude ampliar a través de diversas publicaciones que recogían el suceso. Se refería a la eficacia de “las cunas de por vida”, una institución establecida en la ciudad de Bérgamo (Italia). La Cruz Roja italiana ha instalado en dicha ciudad un lugar de acogida para los niños abandonados por su familia. Una especie de cuna confortable resguardada de los elementos exteriores que cuenta con calefacción, botiquín y una alarma que avisa cuando se encuentra ocupada por un niño. Esto sucedió la pasada semana. La madre se cercioró de que su hija era recogida y solo entonces abandonó la cercanía del lugar. Se trata de otra especie de madre coraje a las que las circunstancias de la vida le hacían intuir que no la iba a poder atender debidamente. Una valiente decisión que ha permitido proteger la vida y el futuro de la niña recién nacida en unas penosas circunstancias. Todo el hecho en sí es digno de estudio. Especialmente la nota que acompañaba al bebé depositado en “la cuna de por vida”. En la misma, la madre decía: "Nacida esta mañana, 3 de mayo de 2023, en casa. Solas ella y yo, como en estos nueve meses. Le deseo todo el bien y la felicidad del mundo. Un beso para siempre de mamá. Os confío un trozo importante de mi vida que, sin duda, nunca olvidaré". Un reproche a una sociedad que no se ha preocupado en absoluto de la vida de una mujer cargada de problemas y de la hija que se encontraba en su vientre. La buena noticia de hoy me la proporciona la Cruz Roja italiana que ha dispuesto esta especie de “casa cuna” que ya ha obtenido un montón de felices resultados. Leyendo esta noticia ha venido a mi memoria la presencia en Málaga de una ONG que se preocupa de que ninguna mujer viva en soledad esos difíciles meses de espera. Se trata de Red Madre, esa institución de la calle Sevilla, un grupo de personas voluntarias que atienden desde hace años a cuantas mujeres pasan por ese trance y las acompañan, aconsejan y ayudan para superar esa situación. Estas buenas noticias me ayudan a seguir creyendo en la humanidad. Se trata de respetar los derechos de la madre que no puede asumir la crianza de un hijo y, especialmente, la del bebé que nace, que es acogido y cuidado hasta que las circunstancias le sean más favorables. Red Madre permite la posibilidad de que ninguna madre se sienta sola a lo largo de su embarazo. ¡Bravo por la vida!

Feliz día de las madres.