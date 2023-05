El mejor amigo

Cumplí una semana en Mar del Plata, Argentina, pero parece que es mayor el lapso que he pasado en esta hermosa ciudad. No he tenido tiempo para conocer a pie sus atractivos turísticos, porque mis queridos amigos, encabezados por Aurora Olmedo y Esmeralda Longhi Suárez, satisficieron cabalmente mi petición inicial: mi viaje es de trabajo y el propósito es interactuar con el mayor número posible de escritores, gestores culturales y artistas.