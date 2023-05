Fotoprotectores solares: las mejores opciones 2023

Es un hecho que cada vez somos más los que nos preocupamos por la fotoprotección.

Cada año (y ya van 7), Cantabria Labs, laboratorio farmacéutico español con más de 25 años de experiencia en el campo de la dermatología, realiza un estudio para conocer los hábitos del sol entre la población y nos presentan sus resultados y descubrimientos en su “Informe HELIOCARE: buenos hábitos al sol”, y todo ello nos lo cuentan en su evento Observatorio Heliocare que ya se ha convertido en todo un clásico.

La buena noticia es que después de preguntar a 9.371 personas sobre sus costumbres a la hora de fotoprotegerse ahora un 48% lo hacen durante todo el año y un 30% con protección SPF50 o más, lo que supone una importante mejora desde 2018…

Otro buen dato que arroja la encuesta es que cada vez son más las personas que son conscientes de que estar moreno no es sinónimo de salud y belleza, sino de daño cutáneo: ya son un 56% de los entrevistados los que lo afirman, frente al 28% de hace cinco años.

Aunque aún queda mucho por recorrer, lo cierto es que podemos afirmar que vamos por buen camino, por ello sigue siendo importante concienciar a todos de lo importante que es ponerse protección durante el año.

Son muchos los laboratorios que por estas fechas nos presentan las novedades en fotoprotección, sus equipos trabajan sin descanso cada temporada para descubrir y presentarnos su novedades, por aquí os contamos:

CANTABRIA LABS

Este año su primicia es “HELIOCARE 360º Pediatrics Stick SPF50+”, un nuevo formato en stick que protege la piel de los más pequeños frente a las cuatro radiaciones (UVB, UVA, Visible e Infrarroja), con Fernblock®, la tecnología patentada por Cantabria Labs que proviene del exclusivo extracto estandarizado del Polypodium Leucotomos y Astanxantina, queprocede de una microalga Haematococcus pluvialis para un mayor efecto antioxidante.

Me gusta porque tiene un acabado invisible resistente al agua, sudor y arena, su formato es muy cómodo (lo puedes guardar en cualquier sitio) y además es fácil de aplicar, incluso los más pequeños se lo puedan poner ellos solos.



HELIOCARE 360º Pediatrics Stick SPF50+ se une a la familia Heliocare 360 Pediatrics junto a otras referencias archiconocidas como HELIOCARE 360º Pediatrics Mineral SPF50+, HELIOCARE 360º Pediatrics Atopic Lotion Spray SPF50+, HELIOCARE 360º Pediatrics Lotion SPF50+, HELIOCARE 360º Pediatrics Transparent Spray SPF50+ y HELIOCARE 360º Pediatrics Junior Oral Sticks.

PVP IVA Recomendado: 25,93€.

ISDIN El laboratorio internacional líder en fotoprotección y dermatología,ISDIN,nos sorprende esta temporada con dos novedades: FUSION WATER MAGIC y FOTOULTRA REDNESS, éste último específico para pieles con rojeces.

Fusion Water Magic,ahoracon una nueva fórmula mejorada, una textura ultraligerae imperceptible que no deja residuos grasos, con ácido hialurónico y vitamina E.

Además la fórmula ha sido reforzada con un ingrediente con alto poder antioxidante: una microalga llamada Porphyridium Cruentum, una alga nacida en el mar Mediterráneo hace 625 millones de años y que es capaz de sobrevivir encondiciones extremas protegiéndose con su escudo celular y un potente sistema de defensaúnico.

Combina 2 componentes estandarizados que actúan de forma sinérgica:

1. Ficoeritrina: un pigmento antioxidante rosa capaz de absorber la energía de la luz y aumentar sus defensas Naturales.

2. Exopolisacáridos: un polímero marino rico en glucosa que confiere una potentecapacidad antioxidante que ayuda a mantener la estructura celular.

PVPR: 25,55€



Fusion Water Magic forma parte de la plataforma “5 star daily protection”:

1. Alta protección UV: Alta protección UVB/UVA SPF50. Evaluado clínicamente en laboratorio y testado en condiciones reales de alta radiación solar 2. No irrita a los ojos. Evaluado bajo control oftalmológico 3. Tolerancia óptima. Apto para todo tipo de pieles. no deja residuo. Oil control, ayuda a controlar la oleosidad de la piel. 4. Wet skin: puede aplicarse sobre la piel húmeda 5. We care for seas & oceans: ISDIN está comprometido con proyectos para la regeneración de mares y océanos.

Y además es un fotoprotector ideal para la práctica del deporte al aire libre.

Fotoultra Redness

Este año contamos con otra innovación pensada para aquellas pieles con tendencia a rojeces: Fotoultra Redness, un fotoprotector facial de alta protección UV de uso diario que ayuda a prevenir y corregir a las pieles sensibles propensas al enrojecimiento y el picor.

PVPR: 27,95€



1. Protege: alta protección SPF50 UVB/UVA HE-VL 2. Corrige: reducción visible de la rojez. Además, contiene un pigmento de interferencia que proporciona un efectocorrectivo inmediato. 3. Calma: ayuda a reducir la reactividad de la piel y sensación de irritación

Su textura es ligera de absorción inmediata, sin perfume y mineral oil-free, apto para pieles atópicas y es hipoalergénico.

SHISEIDO

Sus novedades: Expert Sun Protector Face Cream y Clear Stick UV Protector. Me gustan porque ambas están formuladas con una avanzada tecnología que aumenta la protección al entrar en contacto con el agua y/o sudor o al detectar un aumento de temperatura en el entorno o en la piel: SynchroShieldTM.



Expert Sun Protector Face Cream, proporciona protección frente a los rayos UVA/UVB y la sequedad con una textura de rápida absorción. Está además enriquecida con un alto porcentaje de ingredientes de tratamiento que ayuda a proteger la piel, las células y el ADN, y por tanto previene de la aparición de arrugas y manchas.Profense CELTM.* PVP: 55€

Clear Stick UV Protector. Ofrece protección frentea los rayos UVA/UVB y está formulado con más de un 50% de ingredientes de tratamiento para proteger a la piel de la sequedad PVP: 38,50€

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ

La firma Clé de Peau Beauté se fundó en Japón hace más de 40 años, donde sus fórmulas magistrales, ingredientes valiosos y la búsqueda de la excelencia son algunas de sus premisas. Todos estas décadas de investigación ha permitido a Clé de Peau Beauté a traspasar los límites de la protección con un nuevo enfoque a tres niveles:

Proteger la piel del exterior

Proteger la piel desde el interior

Dejar pasar la luz roja beneficiosa

Este enfoque innovador ha dado lugar a un dúo defensivo inteligente:

UV PROTECTIVE CREAM y UV LIPS TREATMENT

Ambas fórmulas comparten:

Filtros UV combinados con una mezcla de ingredientes defensivosque trabajan juntos en la superficie de la piel para dejar fuera los rayossolares dañinos, incluidos los rayos UV,infrarrojos y luz azul.

Adaptable Innershield Technology, contiene Extracto de TomilloMarroquí que estimula la capacidad de la piel para protegerse contralos efectos dañinos de los rayos UV desde dentro.

Red Light Absorbing Powder que deja pasar selectivamenteel potencial beneficioso de la luz roja a través de la piel.

PVPR: 118€ UV Protective Cream y PVPR: 64€ UV Lips Treatment

No quería terminar este artículo sin dejar de mencionar a la NUTRICOSMÉTICA SOLAR, un aliado excepcional parapotenciar la protección frente a los rayos solares de las cremas de uso tópico. Los complementos alimenticios son, desde hace ya un tiempo, una solución paraproteger la piel y prepararla para el bronceado desde el interior, sin olvidar que estos actúan como un mero complemento, nunca son sustitutivos de un fotoprotector...

Mis recomendaciones:

ALSKIN

La firma asturiana de Alta cosmética Marina nos sorprende con su nuevo producto: ALSKIN SOLAR, un nutricosmético compuesto por un 100% de betacaroteno que llega para ayudarnos a mantener la piel saludable, protegiéndola de las quemaduras mientras repara y nutre las células de la pieldurante los meses de más exposición a la radiación solar (que vendría a ser de marzo a septiembre).

ALSKIN SOLAR está formulado con la microalga Dunaliella salina, debido a su alto contenido en betacaroteno. El betacaroteno es un pigmento carotenoide (pigmentos orgánicos presentes en vegetales)que tiene una función antioxidante y es precursor de la vitamina A. Una vez ingerido setransforma en el hígado e intestino delgado en esta vitamina que contribuye a mantener lapiel saludable.

PVP : 15,00€ (ahora de oferta a 10,50€!!!)

ARKOPHARMA

Aunque este producto realmente no es novedad de este año (se lanzó en 2022), no quería dejar la oportunidad de mencionarlo. Los laboratorios ARKOPHARMA son los artífices de los ARKOSOL gummies,un formato muy de moda ahora y que he de reconocer me encanta, es como tomar una “chuche”…pero sin olvidar que sus gummies ayudan a mejorar la protección celular de la piel y estimular las defensas.

Entre sus ingredientes: Vitamina E, con propiedadesantioxidantes, que protege los ácidos grasos poliinsaturados de las células de los radicales libres y otros productos de oxidación. Selenio: Actuará como agente antioxidante e inducirá la fotoprotección. Algunos estudios clínicos indican que los suplementos de selenio protegen la piel de muchos de los efectos nocivos de la radiación UVB. Cobre: con el que estimular la proliferación de los fibroblastos, regular la producción de las fibras de colágeno y elastina, y ademássirve como cofactor del superóxido dismutasa (importante para la protección contra los radicales libres) y como cofactor de la tirosinasa, una enzima esencial para la biosíntesis de la melanina.

PVPR: 24,90€