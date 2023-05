El marketing para hoteles: ingrediente estrella en una receta de éxito

La pandemia ha hecho que los hoteles que han apostado por la digitalización de procesos hayan podido dedicar su tiempo a poner en valor la relación staff-huésped. De una situación crítica para el sector, este ha aprendido que el marketing para hoteles es importantísimo.

En un mundo dominado por lo digital, ¿cómo demostrar que tu hotel es el adecuado? Acercarte al huésped es la clave y el marketing ofrece todo lo que necesitas para lograrlo.

Ejemplos e ideas de marketing para hoteles

La satisfacción de los clientes es el mejor indicador para garantizar que vuelvan una y otra vez, ¡siempre que puedan! Los programas de fidelización ofrecen importantes ventajas a todos los clientes que han acudido al hotel y vuelven a visitarlo, y serán la clave para que te elijan siempre a ti. Los clientes ya fidelizados son una gran fuente de ingresos, y además son tu mejor aliado a la hora de recibir aún más huéspedes. Si un huésped se va contento de tu hotel, lo comentará con sus allegados y ellos también te elegirán a ti.

Utiliza todas las herramientas sociales para tu beneficio

Según datos del 2019, existen más de 3 millones de usuarios activos en redes sociales. Esto es un claro ejemplo de que las redes sociales son una herramienta de marketing para hoteles muy importante para posicionarse y dar buena imagen de tu establecimiento.

Exponerte en ellas y usarlas como canal para atraer a posibles clientes será clave, teniendo la posibilidad de hablar no sólo de tu establecimiento, sino de la ciudad, la cultura, el ambiente, el turismo, etc. ¡Todo cuenta!

¿Has oído hablar de HotelAds? Hotel Ads es una plataforma creada por Google específicamente para marketing para hotelesque permite no sólo promocionar tu hotel en el buscador, sino que también el huésped pueda realizar las reservas sin necesidad de salir de la plataforma.

Ponte manos a la obra, ¡sé creativo!

El vídeo es cada vez más popular entre los usuarios de Internet. ¿Sabías que el porcentaje de clics de los mensajes de presentación que incluyen vídeos aumenta un 96 %? Además, el 76 % de los usuarios de redes sociales está dispuesto a compartir un vídeo si es interesante, y el 80 % prefiere los contenidos en vídeo a leer un texto.

Por lo tanto, trabaja todo lo que puedas los contenidos audiovisuales si quieres triunfar con marketing para hoteles. Puedes hacer vídeos sobre tu establecimiento, presentar zonas comunes, dar a conocer al staff…¡Haz que tu hotel parezca el hogar al que el huésped quiere viajar!

Genera experiencias inolvidables también en tu web

Atraer clientes en estos tiempos se extiende también al contexto digital y a cualquier canal de contacto o punto donde el huésped interactúe con el hotel. Por este motivo, tu página web tiene que ofrecer una experiencia al usuario muy agradable.



Algo que puede conseguirse con un buen diseño web, buena navegabilidad, garantizando la seguridad de pago a través de la web, enseñando todos los canales de contacto (teléfono, email y redes sociales), y aportando información de calidad e interés para el usuario.

Y, además, para que el huésped disfrute de su experiencia, debes dar respuesta a sus necesidades tecnológicas durante la estancia.

Entretenimiento, seguridad, posibilidad de adquirir servicios de una manera rápida y sencilla y una conexión de última generación son algunos de los requisitos que exige el huésped y que puede darte el ecosistema ZAFIRO.