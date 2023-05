Así podemos reparar las puntas abiertas… sin cortar

No importa lo bien que acondiciones tus mechones ya que las puntas abiertas son inevitables, en parte debido a las herramientas de calor, el cepillado o la coloración, si bien existen tratamientos naturales o peinados que enmascaran sus daños. Las puntas abiertas hacen que nuestro cabello se vea como estropeado y el peinado menos pulido. La firma sevillana de champús sin sulfatos Dalire, nos cuenta cinco trucos a seguir para evitarlas.



En primer lugar, debemos identificar las puntas secas y abiertas. Los ocho centímetros inferiores del mechón -también conocidos como puntas- son los que han estado expuestos durante más tiempo en comparación con el nuevo crecimiento más cercano a la cabeza, por lo que suelen ser los primeros en mostrar daños a largo plazo. Tener los extremos secos es algo totalmente normal, especialmente en los cabellos más largos, debido a la aplicación de calor, el acondicionamiento inadecuado, los daños causados por los rayos UVA/UVB y hasta los radicales libres que el cabello se encuentra a diario. Las puntas secas y las puntas abiertas no son necesariamente lo mismo, las abiertas son el resultado de que los extremos están demasiado secos durante demasiado tiempo. El pelo se vuelve tan frágil que empieza a romperse. Una vez que se ha mellado, es crucial resistirse a dividir más las puntas, pues eso solo debilitará tu cabello y puede provocar su rotura.

¿Cuáles son las causas?

Básicamente, la genética, las duchas de agua caliente, cepillar fuerte la melena, envolver el pelo en una toalla, dormir con peinados apretados, peinados con calor como planchas, rizadores o secadores, una dieta inadecuada, la falta de humedad, la exposición solar, productos para el cuidado capilar que contengan alcohol y tratamientos químicos como tintes, permanentes y alisados. Cortar el pelo es en última instancia la mejor opción cuando se trata de puntas secas, pero algunos productos pueden ayudarnos con este problema mientras tanto, por ejemplo ciertas mascarillas reparadoras y algunas soluciones caseras. Debemos limitar los químicos, darle una oportunidad a los increíbles beneficios del aceite de coco para las puntas, evitar el excesivo uso de champús y cepillos en esta época del año y probar con mascarillas nutritivas en casa, como la de proteínas de aguacate.

Recogidos, moños y trenzas

Si no quieres pisar la peluquería y no puedes dedicar tiempo a una mascarilla capilar, puedes eliminar las puntas abiertas con un peinado inteligente. Cualquier peinado recogido o moño que oculte esta parte será suficiente. También puedes optar por accesorios divertidos como pañuelos, pasadores y sombreros. Otra forma poco convencional pero muy actual de disimular las puntas abiertas es el «hair tuck», en el que dejas la parte inferior de tu pelo metida en el escote de tu camisa o chaqueta. Esto funciona mejor con las camisas de cuello alto como los cuellos de cisne o las prendas de vestir exteriores con un cuello fuerte y definido que realmente ayudará a mantener el cabello en su lugar.

La prevención como siempre, es la clave

En realidad, el trabajo debe comenzar antes de que las puntas empiecen a ver el daño, haciendo pequeños cambios como dormir sobre fundas de seda y trabajar desde la base del cabello hacia arriba para eliminar cualquier enredo.

También aconsejamos incorporar una mascarilla hidratante y reparadora a tu rutina de todas las semanas, centrándote en los extremos frente al cuero cabelludo, independientemente de si tu cabello está en perfectas condiciones o no.

Los cinco trucos de Dalire

1/ “No es necesario un corte muy pronunciado, basta con cortar un dedo de largo cada tres o cuatro meses para que el pelo se mantenga sano y así no tengamos puntas abiertas”.

2/ “Usar productos adecuados para nuestro pelo, ya que abusamos a menudo de champús con sulfatos o acondicionadores y mascarillas con siliconas, haciendo que nuestro pelo cada vez sea más débil y las puntas tiendan más a abrirse”.

3/ “Aplicar una mascarilla por semana y acondicionador después de cada lavado es primordial al igual que usar un tratamiento intensivo de hidratación, al menos una vez por semana. Para evitar que las puntas se abran, hay que mantenerlas siempre hidratadas y nutridas”.

4/ “Evita las altas temperaturas. Utilizar a menudo las planchas, rizadores o secador es muy nocivo para el pelo. Si queremos que nuestras puntas se vean siempre perfectas, intenta dar descansos a tu pelo del calor y utilizarlo solo cuando sea imprescindible”.

5/ “Da a tu pelo lo que necesita según la temporada, ya que no necesita lo mismo en invierno que en verano. Por ejemplo, en verano, el pelo se seca mucho más por la playa o el cloro de las piscinas, y se daña también por los rayos del sol. En estos casos debemos utilizar productos adecuados que ayuden a protegerlo, como un buen protector solar y térmico, mucho mejor si nuestro cabello está teñido y no quieres que pierda su color”.