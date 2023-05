Santiago de Compostela acoge la II Asamblea General del Programa Complementario de Ciencias Marinas de Galicia

Santiago de Compostela acoge hoy la II Asamblea General del Programa Complementario de Ciencias Marinas de Galicia, organizada por las instituciones que coordinan el Programa: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), junto con el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) y la Universidade de Vigo (UVigo). Asisten representantes de todas las instituciones y de los centros de investigación implicados.

Además, formando también parte del consorcio de investigación previsto para el desarrollo del Programa, las Universidades de Santiago de Compostela y A Coruña, el el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) y los centros propios de la Consellería do Mar, el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) y el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA).

La jornada, que tiene lugar en San Martín Pinario, se desarrolla por en horario de mañana y tarde. Por la mañana se darán a conocer los principales avances producidos en los 11 paquetes de trabajo del programa. Por la tarde, se llevarán a cabo dos talleres participativos en torno a “(Política de) Gestión de datos y su valoración en el Programa de Ciencias Marinas” y “Acuicultura 2025-30; oportunidades de capitalización del Programa de Ciencias Marinas”.

El programa, dotado con 10 millones de euros – 6 procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación, con Fondos del Programa Next Generation EU y 4 de la Xunta de Galicia a través del Fondo Europeo de la Pesca y la Acuicultura-, pretende transformar y mejorar la resiliencia de la Galicia del mar, coordinando e impulsando para ello el trabajo de investigación, desarrollo tecnológico y el diálogo del sector de la ciencia y la innovación con y para la sociedad en la comunidad gallega, con un foco claro y estratégico en la ciencia marina de la comunidad.

Busca, por tanto, la colaboración entre la comunidad investigadora gallega y el tejido social, económico e institucional de las actividades vinculadas al mar. Andalucía, Cantabria, Comunitat Valenciana, Islas Canarias, Illes Balears y Murcia son otras comunidades autónomas que están participando en el desarrollo del Programa de Ciencias Marinas en el marco de los Planes Complementarios de I+D+I con las Comunidades Autónomas, que forma parte del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia.