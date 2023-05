"Me escapé en el kilómetro 100 y, de ahí, a tope hasta el final"

La ciclista del Kosner - Saltoki Home Tessa Kortekaas se ha abonado al triunfo de etapa en las primeras jornadas de la Titan Desert Morocco 2023 y, si el lunes se hacía con el triunfo en la llegada a Nkob, ayer también ha sido la primera en cruzar la línea de meta en Fezzou. Allí ha terminado la tercera etapa, conocida como la etapa ‘reina’ y denominada Kosner - Saltoki Home, que supone además el primer sector de la etapa maratón, en la que los corredores no pueden contar con ayuda externa mecánica ni personal al finalizar la etapa.



“A partir del kilómetro 100 me pude escapar e ir a tope hasta el final. Otra etapa para el saco. Ha sido una buena jornada para mí, he ido bastante cómoda”, ha afirmado tras el paso por meta Kortekaas. Tessa, que se enganchó durante buena parte del trayecto al grupo de su compañero en el Kosner - Saltoki Home, aventajó en 21 segundos a Ariadna Ródenas y en 23 a la también corredora del Kosner - Saltoki Home, Vera Looser, que mantiene el liderato en la general.

También en la general, pero en categoría masculina, conserva el maillot rojo de líder Konny Looser, que entró con el grupo principal. También se mantienen en lo más alto de la clasificación del dúo mixto Jesús Torres y Ainara Elbusto. Por su parte, Miguel Induráin firmó una gran jornada y es segundo en la general de Master 50.

Tras pasar las próximas horas sin ningún tipo de ayuda externa, los ‘titanes’ del Kosner - Saltoki Home emprenderán mañana la cuarta etapa, segunda parte del ‘maratón’, que transcurrirá entre Fezzou y Merzouga, con 133,5 kilómetros de recorrido y un desnivel de 1146 metros.