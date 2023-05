Sin pestañas

Me dejo mis pestañas escribiendo,

porque me agrada mucho transmitir; aunque ignoro cuánto podré seguir con este trajinar sin dividendo.

Reconozco que soy un minuendo, con suficientes ganas de vivir; y no me asusta nada el porvenir pues sé que ha de acabar en sustraendo.

A Dios y a mi familia debo tanto, que no podría estar más satisfecho llegado el tiempo de la ancianidad.

Ancianidad que vivo sin quebranto, deseando que cuando llegue al “techo” me acoja mi Señor en su Heredad.