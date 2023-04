​La salud neurológica y mental de los españoles, en jaque ante la situación socio-económica actual

Angelini Pharma y el Think Tank The European House – Ambrosetti han presentado hoy en el Congreso de los Diputados, bajo la iniciativa ‘Headway: a new road map in brain health’, datos sobre la situación actual de la salud del cerebro o ‘brain health’ en Europa, poniendo de relieve la carga de las enfermedades que afectan al cerebro en la sociedad actual en general y, en concreto, en el entorno laboral y educativo, con el objetivo de diseñar una estrategia enfocada en el cuidado del bienestar y la salud del cerebro a nivel europeo.



El proyecto se encuentra en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera ‘brain health’ el estado de funcionamiento del cerebro en los ámbitos cognitivo, sensorial, socioemocional, conductual y motor, y que permite a una persona desarrollar todo su potencial a lo largo de su vida, independientemente de la presencia o ausencia de enfermedad. ‘Headway’ desarrolla dos grandes bloques: uno centrado en la salud mental y otro en enfermedades neurológicas, con foco en la epilepsia. Ambos se desarrollaron en mesas redondas diferenciadas durante la sesión.

Presentaron las evidencias del informe reputados expertos y clínicos, como el Dr. Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y profesor de Psiquiatría en la Universidad Complutense Madrid; el Dr. Narcís Cardoner, director del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; el Dr. Vicente Villanueva Haba, director de la Unidad de Epilepsia del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia; la Dra. María Tajes, jefa de Servicio de Salud Mental del Servizo de Saúde Galego (SERGAS), la Dra. Mar Carreño, directora de la Unidad de Epilepsia del Hospital Clínic de Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de Epilepsia (SEEP).

Además, también se contó con la visión del paciente en las dos mesas, gracias a la participación de Elvira Vacas Montero, presidenta de la Federación Española de Epilepsia (FEDE), y Ana Cabrera Cifuentes, directora de la Asociación Española de Apoyo en Psicosis (AMAFE). Por último, teniendo en cuenta las necesidades evidenciadas en el informe, participaron a nivel institucional Carmen Navarro, diputada del Congreso de los Diputados; Estrella Durá Ferrandis, eurodiputada del Parlamento Europeo; Marta Ortiz, vicepresidenta en España de The European House – Ambrosetti, y Daniela Bianco, socia y responsable del área de Salud de The European House – Ambrosetti.

Por su parte, Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y profesor de Psiquiatría en la Universidad Complutense Madrid, destacó el aumento de la prevalencia e incidencia de los trastornos de salud mental, especialmente desde el punto de vista de la práctica clínica, donde “se ha observado un incremento muy importante de pacientes atendidos en urgencias, fundamentalmente en población joven y, dentro de esa población, en adolescentes. Lo hemos notado en la escasez y en la falta de camas de hospitalización y en las listas de espera”.

Además, el especialista indicó que esto no ha afectado por igual a todas las patologías, y que el contexto socioeconómico actual no es ajeno a este tipo de trastornos, habiendo “un incremento en el número de patologías y trastornos mentales que se correlacionan con el contexto de crisis económica, situaciones de desempleo, situaciones de falta de recursos para hacer actividades, etc.”. “Lo que también es cierto es que este incremento de casos se ha dado en países tanto desarrollados como no desarrollados”, enfatizó.

Por último, siguiendo las recomendaciones de la OMS, el experto abogó por tender hacia la prestación de servicios de salud mental allí donde se encuentren las personas, teniendo en cuenta alternativas como “la hospitalización domiciliaria y el abordaje comunitario”.

Impacto de las enfermedades que afectan a la salud del cerebro

La tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento ha alcanzado ya las 45,8 muertes por cada 100.000 habitantes y la carga económica asociada a esta problemática también ha ascendido considerablemente, suponiendo un 4,17 % del PIB de España, ligeramente por encima del 4 % de la media de la UE1. Las enfermedades neurológicas son responsables del 6 % de las muertes en Europa y en concreto la epilepsia, enfermedad que puede desarrollarse en cualquier persona a cualquier edad, ha revelado un riesgo de muerte prematura 3 veces superior al resto de la población y una reducción de la esperanza de vida de entre 2-10 años.

En la última década la política sanitaria mundial ha reconocido esta patología como una de las principales causas de discapacidad, aunque muy pocos países europeos tienen planes nacionales para la gestión de la enfermedad, entre ellos España. Asimismo, hasta el 40 % de las personas con epilepsia no están recibiendo un tratamiento en Europa, revelando una brecha terapéutica que se une a un retraso diagnóstico frecuente de 2 a 7 años.

Una crisis económica y medioambiental que también impacta en la salud del cerebro Según el estudio, la incertidumbre socio-económica, los conflictos geopolíticos y la crisis medioambiental han impactado significativamente en el estado de la salud del cerebro de la población española en los últimos años. A pesar de que los efectos del cambio climático en este plano se han empezado a estudiar recientemente, el informe desvela que una de las principales consecuencias de la crisis medioambiental también es el aumento de los comportamientos impulsivos y de las tasas de suicidio.

En cuanto a la contaminación, el estudio ha demostrado que las personas expuestas a ciertas emisiones tienen más probabilidades de padecer un trastorno mental. Por otro lado, el ruido ambiental es otro factor que afectaría al bienestar de las personas. En España, al menos un 21,9 % de la población vive en zonas donde el tráfico es perjudicial para su salud mental.

En la actualidad, y según revela el informe, los grupos sociales más afectados por los trastornos de este tipo son las mujeres, los adolescentes y los niños. Tras la pandemia, el 83 % de las mujeres reconoció que la crisis sanitaria afectó negativamente a su salud mental, en comparación con el 36 % de los hombres.

Ana Cabrera Cifuentes, directora de la Asociación Española de Apoyo en Psicosis (AMAFE), explicó en este sentido que “los problemas de salud mental en niños, si no se atienden en el momento, pueden conllevar avances hacia problemas mayores de en la adolescencia, aumentando las posibilidades del consumo de tóxicos, el abandono de la formación, las dificultades para mantener la red social, el abandono de metas vitales, etc. Esto, a su vez, repercutirá en la adultez, limitando la realización del proyecto vital de estas personas”. Por este motivo, según la experta, “es imprescindible implementar medidas de promoción y cuidado de la salud mental desde la infancia, fomentando la resiliencia que les permita enfrentarse a los retos del futuro con más herramientas”.

“Al margen de las consecuencias postpandemia que aún arrastramos, la crispación social asociada a la crisis económica mundial que estamos viviendo, la falta de capacidad de los progenitores para llegar a soluciones de conciliación sana, que les permitan establecer vínculos seguros con sus hijos e hijas y dedicarles tiempo de calidad, y muchas otras problemáticas hacen a nuestros niños más vulnerables a padecer sufrimiento psíquico, con un aumento franco en la actualidad de trastornos adaptativos, adicciones y tasas de abandono escolar temprano”, sentenció.

El ámbito escolar y laboral como desencadenante

El informe también ha desvelado que los problemas de salud mental, en especial los de tipo leve a moderado, afectan al 70 % de la población empleada en algún momento de su vida1. En España, las personas con enfermedades mentales reciben un salario medio un 15,1 % inferior al de la población general, y tienen más probabilidades de trabajar a tiempo parcial y de jubilarse anticipadamente.

Así mismo, las personas con epilepsia tienen más dificultades de encontrar trabajo, se sienten discriminadas y aisladas y encuentran más barreras en las escuelas. Tanto el estigma como la marginación pueden actuar como una barrera importante para la inclusión en la educación y en el lugar de trabajo. Para los jóvenes con epilepsia, se sabe que las crisis, los efectos secundarios de los fármacos y el estigma social perjudican significativamente la progresión y los logros académicos. Además de una baja tasa de empleo y una falta de comprensión y aceptación, las personas con epilepsia también ganan, en promedio, un 11,8 % menos que los trabajadores sin discapacidad.

El panorama no es más alentador en el ámbito escolar para las personas con problemas de salud mental, dado que casi el 14 % de los abandonos escolares en Europa y el 15,8 % en España se dan en estas personas.

Según el Dr. Arango, “es importante trabajar en los lugares en los que los pacientes pasan más tiempo. En el caso de los niños y adolescentes, trabajar presencialmente en las escuelas e institutos y, en el caso de los adultos, hacerlo mediante planes de salud mental en el ámbito laboral. Existen numerosos estudios que demuestran que las empresas que invierten en planes de salud mental para sus trabajadores no solo les proporcionan una mejor calidad de vida a ellos, sino que tienen también muchas menos bajas por estos trastornos, lo que es más eficiente para ellas”.

Mar Carreño, directora de la Unidad de Epilepsia del Hospital Clínic de Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de Epilepsia (SEEP), aseguró a este respecto que “la epilepsia tiene una importante carga para el paciente y su familia, y genera múltiples gastos directos e indirectos al sistema de salud. Creemos que es posible optimizar la atención al paciente con epilepsia en los distintos momentos de su paso por el sistema sanitario, para hacerla más eficiente y mejorar la calidad de vida del enfermo”.

Asimismo, explicó que, en los últimos años, se han producido importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, al disponer de fármacos que se toleran mejor y, últimamente, de opciones que parecen ser más eficaces para controlar las epilepsias farmacorresistentes. Además, “se han desarrollado técnicas quirúrgicas menos invasivas y se han desarrollado terapias como la neuromodulación en sus diferentes formas”, apuntó.

Por su parte, Elvira Vacas Montero, presidenta de la Federación Española de Epilepsia (FEDE), determinó que “la epilepsia refractaria impacta directamente a nivel emocional, tanto en el propio paciente, en forma de baja autoestima, depresión o ansiedad, como en el entorno más próximo. La escasa concienciación social supone un obstáculo para el paciente a la hora de aceptar y afrontar la enfermedad. Garantizar una buena salud mental, repercute directamente en el control de la epilepsia”.

Asimismo, la experta puso el acento en los servicios de atención psicológica y psiquiátrica, “insuficientes en el Sistema Nacional de Salud, por lo que el paciente llega tarde o no llega a ser atendido por un especialista en esta área” y, para finalizar, apostilló: “la mayoría de los retos de esta enfermedad son compartidos a diferentes niveles: autonómico, nacional, europeo y mundial. La inclusión, la visibilidad y la concienciación, el tratamiento, la prevención y la investigación son los ejes fundamentales sobre los que debemos basar nuestras acciones y estrategias”.

Por último, Olga Insua, directora general de Angelini Pharma España, resaltó que “es imprescindible que las instituciones públicas y los agentes sanitarios, como Angelini Pharma, identifiquemos, pongamos en común y demos solución a las necesidades de la población en el ámbito de brain health. El cuidado y bienestar de las personas es nuestra principal misión, y necesitamos impulsar una estrategia que nos ayude a paliar las consecuencias de la situación socio-económica y climática que tanto está afectando a la población en este momento. Este encuentro ha sido solo el primer paso hacia implementación de un plan que nos ayude a paliar esta problemática”.