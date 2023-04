Seis claves para aprobar oposiciones estudiando online

Aprobar una oposición para conseguir un trabajo estable no es tarea fácil. Además de existir una alta competencia, requiere de numerosas horas de estudio y dedicación, por lo que en el camino son muchos los que acaban desanimándose. No obstante, lo importante desde el primer momento es entender que se trata de un objetivo a largo plazo, por lo que no hay que desistir y armarse de paciencia, pues una vez conseguido, bien habrá merecido la pena. Estas son las claves para aprobar estudiando online, consideradas de gran ayuda para aprobar unas oposiciones.

1. Planificación

Gran parte del éxito de conseguir una plaza en una oposición se encuentra en la planificación. Hay que elaborarla a conciencia para llegar a la fecha del examen con todos los conocimientos bien adquiridos. Hacer un calendario, decidir qué temas se estudian cada semana, organizar los repasos… son algunas de las ventajas que ofrece el método Gokoan, ya que no solo lo hace por el estudiante, sino que lo organiza en base a una metodología específica probada, para ser realmente efectivo.

2. Constancia

Estudiar una oposición es una carrera de fondo, por este motivo de nada sirve pegarse algunos días una paliza de 12 horas de estudio, cansarse, dejarlo durante unas semanas, volver a coger el temario o dejarlo definitivamente.

El horario ha de ser realista en función de las características de cada estudiante, así como de sus obligaciones personales o familiares, para cumplirlo. Gokoan también ayuda en este proceso de elaboración de un calendario que sea posible cumplir en base a la constancia y a la dedicación de cada cual.

3. Hacer pruebas para medir los avances

Hacer pruebas es esencial para llegar preparados al examen. Muchas de las oposiciones son en formato tipo test, por lo que hacer numerosos de estos cuestionarios ayudará a medir el progreso del estudiante, además de localizar los temas en los que más fallos se cometen para volver a estudiarlos. Por otro lado, sirven como repaso y motivación para seguir avanzando. En Gokoan, hay miles de preguntas de cada tema para cada oposición. De este modo, el estudiante podrá practicar hasta tener los conocimientos bien afianzados.

Un truco que ayudará mucho de cara al examen es realizar pruebas con el número de preguntas que entrarán en el examen, incluso modelos de convocatorias oficiales, e intentar realizarlos en algo menos de tiempo del que se tendrá en el examen real. Esto ayudará a ir más preparado y contar con ese tiempo extra a la hora de la verdad en caso de sufrir algún bloqueo o para dar un buen repaso final.

4. Concentración y orden

La concentración es esencial a la hora del estudio para conseguir memorizar conceptos. Por este motivo, no es suficiente con leer, para que los temas se vayan grabando, hay que estudiarlos en momentos de alta concentración, ajenos a cualquier tipo de distracción.

Hay que buscar, por tanto, un espacio apropiado, que permita estar completamente enfocado en el temario, limpio y ordenado. El orden y contar con todo lo que se necesita a la hora de estudiar es fundamental, material de estudio tales como goma de borrar, clips, notas adhesivas…, de forma que no haya que levantarse de la mesa cada dos por tres, perdiendo continuamente la concentración.

5. Nada de atracones de estudio el día antes del examen

El día anterior no es momento de querer memorizar cosas de última hora. A esas alturas, si se ha hecho una buena planificación, todo debe estar ya más que aprendido. Durante la jornada previa es aconsejable dedicarse a tener todo preparado (la documentación que habrá que presentar en el examen, la ropa que se va a llevar…) tenerlo todo bajo control y evitar prisas y estrés en el gran día. Aparte de eso, lo mejor es plantear un día tranquilo, dar un paseo, salir al parque…

6. Actitud positiva



Otro de los aspectos más importantes para conseguir afrontar cualquier reto es mantener una actitud positiva y la motivación suficiente. Aquellos que piensan que no lo van a conseguir, es más que posible que no alcancen su objetivo, pues el estado mental con el que se enfrenten a la prueba es decisorio.