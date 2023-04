El Tren Medieval de Renfe

El sábado 22 de abril fuimos unos amigos a conocer la monumental ciudad de Sigüenza, jalonada de historias, casonas blasonadas, la impresionante Catedral y el castillo Parador de Sigüenza.



Durante el viaje, guías turísticas con vestimentas medievales nos informaron del programa que íbamos a disfrutar, nos hicieron entrega de una pequeña información con planos de la ciudad donde se detallaban qué tiendas y restaurantes hacen un 10 % de descuento, presentando el billete del Tren Medieval.

Y más sorpresas, a los pocos minutos, varias guías turísticas nos endulzaron el paladar con deliciosos Doncelitos artesanos, pastelitos típicos seguntinos, y trufas artesanas, elaborados expresamente para los clientes de este tren de turismo temático. Acto seguido, un simpático grupo de actores, también ataviados con vestiduras medievales, amenizaron el trayecto narrando cuentos e historias.



En el andén de la estación de Sigüenza recibimos más agradables sorpresas de bienvenida, cuando el Grupo de Música Medieval Turdión interpretaba bailes medievales al son de dulzaina y tambores que nos fue acompañando por la ciudad.

Las guías profesionales de turismo, entre ellas Belén Carpintero, nos enseñaron los lugares y monumentos más emblemáticos de la ciudad, entre ellos: la Plaza Mayor, iglesias románicas, la Casa del Doncel, el Patio de Armas del Castillo, convertido en citado soberbio parador de la ciudad.

El patio interior del Ayuntamiento fue el simpático escenario donde se desarrollaron de nuevo bailes medievales y un pequeño acto teatral a cargo de la empresa de eventos medievales y recreaciones históricas: Professional History. Al finalizar el acto se llevó a cabo varios sorteos de regalos: una noche para dos personas en un establecimiento hotelero de Sigüenza, incluyendo los billetes de tren; una ruta de senderismo para dos personas acompañadas de un guía profesional; varias botas artesanas de vino y un lote de productos alimentarios de espelta.

La Catedral de Sigüenza

Camino a la Catedral de Sigüenza

Aunque no está programada su visita si tiene un precio con descuento para los viajeros del Tren Medieval. Y merece la pena admirar su interior y claustro porque es una joya del arte medieval español. Se puede decir que son dos iglesias perfectamente ensambladas: una primera construcción románica de los años 1130 ó 1140 por el obispo de Sigüenza Bernardo de Agen y finalizada en el s. XV por el languerociano Pierre de Leucate. Por ello sobre la primera obra románica se creó un estilo gótico francés. No hay que perderse, en la girola, el sepulcro de Vázquez de Arce, el famoso “El Doncel de Sigüenza”.

El Doncel de Sigüenza

El Parador de Sigüenza

En la parte más elevada de la ciudad se yergue esta fortaleza que fue visigótica, alcazaba árabe y, tras la reconquista residencia de los obispos de Sigüenza. En la década de los 70 se convirtió en un emblemático establecimiento de la red de paradores del Estado; a lo largo de los años en el parador se han realizado numerosas mejoras y restauraciones, la última data de 1993. Ambientado en la Edad Media, conserva intacto sus antiguas dependencia: el Salón del Trono, el de Doña Blanca, el Patio de Armas y la preciosa Capilla Románica. En el amplio señorial comedor abovedado de gruesos muros de piedra se pueden degustar unos sugerentes platos autóctonos como: migas alcarreñas, cabrito lechal asado, trucha escabechada, queso manchego, de postre, los famosos borrachitos seguntinos. Precio medio: 35/40 €. Parador de Sigüenza. Plaza del Castillo, s/n 19250 T. 949 390 100.

Alojamientos colaboradores

Establecimientos asociados al Tren Medieval con un 10 % de descuento.



Relais & Châteaux Molino de Alcuneza Carretera de Alboreca, km 0,5. T. 949 39 15 01. Alcuneza. No perderse la excelente cocina manchega de Samuel, quien ha recibido una estrella Michelín.

Hostal Doña Blanca * * C/ Castillejos, 3. 949 39 30 29.

Hostal el Mesón * * C/ Seminario, 14. 949 39 06 49.

Hostal Puerta de Medina * * C/ Medina, 17. 949 39 15 65.

Hotel HC Sigüenza * * *.* C/ Alfonso VI, 7. T: 949 39 19 74.

Hotel Laberinto * *. Paseo Alameda, 1. T: 949 39 11 65.

Hospedería Porta Coeli *. C/ Mayor, 50. T: 949 39 18 75

El Arrabal de Sigüenza. C/ Cruz Dorada, 29-35. 633 94 47 27.

Parador de Sigüenza.



Oficina De Turismo De Sigüenza

Calle Juan Pardo Galloso, 1, Siguenza (Castilla-La Mancha) Tel. 949 34 70 07. turismo@siguenza.es www.siguenza.es www.visitasiguenza.es

El Tren Medieval

Este tren turístico sale a las 10:00h de la estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor, con posterior retorno a Madrid a las 19:45h. Tiene paradas en Alcalá de Henares a las 10:29h y en Guadalajara a las 10:48h, donde pueden subir viajeros. La llegada a la estación de Sigüenza es a las 11:37h.



El Tren Medieval circulará los próximos días 4 y 20 de mayo, y en la temporada de otoño: el 9 y 28 de septiembre y el 4 y 11 de noviembre.

Precios: 45 € adultos, 20 € menores de 14 años. Los niños de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste). La compra de billetes es anticipada y están disponibles en los canales de venta de Renfe: en la web renfe.com, en las taquillas de las estaciones, en el Tel. 91 232 03 20 y en agencias de viajes presenciales y virtuales.