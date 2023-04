Repara tu Deuda Abogados cancela 54.334€ en Tarragona (Catalunya) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado, con unos ingresos inferiores a 800 euros mensuales, se vio incapaz de cumplir regularmente con sus obligaciones de pago El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Amposta (Tarragona) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre de Tarragona (Catalunya) que ha quedado así exonerado de una deuda de 54.334 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "el concursado acudió a nosotros porque se encontraba en una situación de insolvencia que le impedía cumplir regularmente con sus obligaciones de pago. Y es que tenía una deuda de más de 50.000 euros que no podía asumir con un salario ligeramente inferior a 800 euros".

En su caso, pensó en la Ley de Segunda Oportunidadcomo solución a sus problemas. Se trata de una herramienta que está en marcha desde el año 2015, que pretende ofrecer una salida real y efectiva a las personas ahogadas por los pagos que no pueden asumir. Hay que señalar que más de 20.000 particulares y autónomos han solicitado acogerse a esta herramienta a través del despacho para cancelar las deudas.

Repara tu Deuda Abogadoses líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde su fundación en septiembre de 2015, ha logrado superar la cifra de 135 millones de euros de deuda a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Para ofrecer garantías de éxito a sus clientes, el despacho pone a disposición de cualquier persona interesada las sentencias dictadas por los juzgados en las que ellos han participado.

"Es importante señalar -explican los abogados del despacho- que muchos de nuestros clientes deciden contar su historia en primera persona, ya sea con el testimonio directo o a través de videos, animando a otras a iniciar el proceso. Como han comprobado los beneficios de acogerse, buscan que más particulares y autónomos también participen y salgan de los listados de morosidad, accedan a nueva financiación y puedan registrar bienes a su nombre".

Repara tu Deuda Abogados realiza un análisis previo de forma gratuita de las circunstancias de las personas que acuden a sus oficinas. El objetivo es asegurarse con anterioridad de que realmente están ante una persona que puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Esto también supone una garantía y una prueba de honestidad por parte del bufete. Y es que ofrece una respuesta por anticipado para no hacer perder tiempo ni recursos económicos a quienes no puede ser beneficiarse. A quienes no pueden hacerlo, también se les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que esta legislación sea más conocida entre todas las capas de la sociedad. "Se trata de un mecanismo -declaran los abogados- que busca cambiar la vida de las personas, con objeto de que se reactiven en la economía, saliendo del laberinto en el que se encuentran. Por tanto, es necesario contar con figuras relevantes que nos ayuden en la difusión de este mecanismo".