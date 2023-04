Oh My Business ofrece un servicio de consultoría para impulsar los restaurantes

Los restaurantes son uno de los negocios más competitivos y desafiantes en la actualidad, ya que su éxito depende de un conjunto de factores internos y externos, y la realidad es que no todos los gerentes de restaurantes tienen conocimiento de ello.

Ante esta oportunidad, la consultoría de restaurantes entra en acción. Estos consultores son profesionales con experiencia en el sector de la restauración y el retail gastronómico, que ofrecen sus servicios de consultoría a dueños de restaurantes y hoteles con la finalidad de mejorar la eficiencia y rentabilidad del negocio. Oh My Business es una de estas empresas especialistas en consultorías y asesorías operativas para restaurantes, hoteles y eventos.

Servicio de consultoría para impulsar los restaurantes Las empresas consultoras de restaurantes y hoteles son expertas en áreas como la planificación empresarial, la gestión de operaciones, la creación de conceptos gastronómicos y de coctelería, la investigación de mercados y los planes de expansión de marcas y franquicias. Son la opción más acertada para ayudar a los directores de restaurantes y hoteles a identificar las oportunidades de mejora en sus negocios y desarrollar estrategias de acción para alcanzar sus objetivos.

¿Por qué es buena decisión contratar a un consultor de hostelería y restauración? Contar con los servicios de una empresa especializada en la consultoría de restaurantes y hoteles, así como en la ejecución de eventos y acciones de marcas, contribuye a mejorar la rentabilidad del negocio, identificando las áreas de oportunidades como la reducción de costes y el impulso de la eficiencia del negocio. La empresa consultora también brinda apoyo durante el proceso de creación de un plan de negocios sólido, en la definición de objetivos realistas para la empresa, así como en los planes de expansión de marcas y franquicias.

Oh My Business tiene como objetivo potenciar a las empresas a través de sus servicios de consultoría, gestión operativa, creación de conceptos gastronómicos y de coctelería, ejecución de eventos y acciones de marca para agencias de eventos y marketing, formación del personal, desarrollo de negocio, etc. A través de la página web de Oh My Business es posible conocer más detalles de sus servicios y contactar con los profesionales para solicitar el asesoramiento necesario.