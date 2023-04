La autora Sandra March presenta 'Ànima Blava’, una obra en la que utiliza la poesía como herramienta terapéutica para viajar desde la oscuridad más recóndita del alma hacia los primeros destellos de luz.

Sandra March ha dedicado un año aproximadamente a escribir ‘Ànima Blava’, una obra que le ha servido como herramienta terapéutica para curar su alma y mente de una fuerte depresión. Con una trayectoria artística previa como cantautora premiada, ella misma destaca esta obra “por su sensibilidad, agradecimiento, empatía, fuerza y amor hacia la vida y hacia los demás”.

Introducirse en este viaje literario es adentrarse en las entrañas de la propia Sandra. Los poemas están ordenados siguiendo los distintos estados de ánimo que ella misma atravesó, desde una etapa más sombría y difícil hasta llegar a otra donde emergen los primeros indicios de luz. Cada poema va acompañado de una fotografía de autoría propia, que relaciona la imagen con el contenido de los versos.

El libro cuenta con dos prólogos, uno del poeta catalán Jordi Julià Garriga, Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la UAB, y otro en castellano de la poeta y novelista Nandi Posada, autora de La Náufraga y los trece apóstoles. Este último prólogo incluye un código QR para que el lector pueda escuchar los poemas recitados con la voz de la autora.

Ànima Blava está dirigido a cualquier persona amante de la poesía, la música, la naturaleza, la fotografía y la vida en general. El libro invita al lector a sumergirse en los profundos valores del alma que se reflejan en los versos de Sandra March, como la nostalgia, la soledad, la amistad, el agradecimiento, la empatía, la fuerza y el amor hacia la vida y las pequeñas cosas.

Al final de la obra, el lector encontrará la letra de la canción que da título al libro, Ànima Blava, compuesta por la autora, acompañada de un código QR que permite escucharla y visualizar un videoclip creado específicamente para esta ocasión.

Sinopsis "Quan l’essència habita en l’opacitat de les ombres, el silenci esdevé l’intercessor més dantesc i desconcertant.

Aquest llibre aplega un recull de poemes on els versos emprenen una travessa que va des del fondal més eixut, inhòspit i tenebrós de l’ànima fins a un mar Blau, d’assossec i de calma, en què despunten els primers i confortables regalims de llum".

Autora Sandra March Cuadras. Nascuda a Sant Celoni (Barcelona). De ben jove, apassionada per la música i la composició, cursa els estudis musicals al Conservatori Municipal Isaac Albéniz de Girona i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Exerceix, durant més de trenta anys, de professora de guitarra i de flauta travessera en diverses escoles de música. En el vessant de cantautora pública, n’obté diversos guardons amb l’àlbum Entre tu i jo, essent alguns dels més significatius: El 1r premi al Festival de la Cançó de Salitja (1986); el premi a la Crítica, en la Muestra Nacional de Canción de Autor (Jaén, 1988); i el premi al 1r treball de jove cantautor, nomenat Disc Català de l’Any atorgat per Joventuts Musicals de Barcelona (1994).

Durant molts anys porta a terme un munt de recitals acompanyada dels seus músics arreu de Catalunya, i actua en algunes de les programacions més significatives de la cançó d’autor del país compartint escenari com a telonera amb Lluís Llach, Tomeu Penya, Paco Ibáñez i Luís Pastor, entre d’altres.

En l’actualitat, és membre de la formació Zing-músiques del món.