Cómo actuar en caso de un despido improcedente, con Castaño Asociados

Más de la mitad de los despidos en España terminan saliendo gratis para el empleador, es decir, no se paga una indemnización al trabajador que es retirado de su puesto. Si bien en muchos casos esto ocurre por faltas disciplinarias graves o incumplimiento de obligaciones contractuales, factores que justifican la ausencia de indemnización, en muchos otros, simplemente, se dan despidos improcedentes que quedan 'impunes' por la falta de asesoría legal de los trabajadores. Por esta razón, Castaño Asociados pone a disposición de las personas sus abogados de derecho laboral para la gestión de su despido improcedente.

La importancia de actuar rápido y con eficiencia El despido es un acto que depende del empresario que contrata, el cual debe tener un motivo válido para prescindir de los servicios de su trabajador. Por ello, Castaño Asociados estudia cada caso de sus clientes a profundidad, sin que ello implique que las acciones al respecto vayan a tardar, ya que en este tipo de procesos es fundamental responder con rapidez debido a que el plazo para oponerse a un despido improcedente es de tan solo 20 días hábiles.

Para empezar, es importante que el trabajador firme toda la documentación recibida en el momento del despido con una expresión que diga "no conforme", lo cual permitirá, más adelante, avanzar en reclamaciones sobre los derechos que le corresponden. Por otro lado, los clientes de Castaño Asociados deben ofrecer a sus abogados especialistas todos los documentos recibidos por parte del empresario, pues estos representan elementos clave en el éxito de las reclamaciones. Entre tales documentos se encuentran la carta de despido, la propuesta de liquidación y el certificado de empresa, que es necesario para obtener una prestación del Estado conocida como "Desempleo".

Por otro lado, Castaño Asociados también ofrece acompañamiento a los trabajadores cuando estos procesos tienen como desenlace una conciliación, en la que se solucionan los conflictos entre ambas partes al llegar a acuerdos que evitan llegar a las demandas y las vías judiciales en general. En la mayoría de las veces, tales acuerdos consisten en cantidades de dinero no abonadas a los trabajadores en los momentos de su despido, y permiten ahorrar costes y tiempos asociados a estos procesos.

Especialidad, transparencia y personalización Entre los valores añadidos que ofrece Castaño Asociados se encuentra el hecho de que cuenta con un equipo interdisciplinar de abogados, consultores y asesores de gran experiencia y especialización que han posicionado a la empresa como un referente en el sector. Asimismo, la atención que brinda Castaño Asociados es personalizada, en la medida en que se buscan las mejores soluciones para las circunstancias específicas de cada cliente. Finalmente, la empresa comunica desde el principio a sus clientes el presupuesto del proceso, dependiendo de la complejidad del caso, y estos costes se mantienen fijos independientemente de los caminos que tome el proceso. Por ello, Castaño Asociados es una alternativa eficiente, transparente y personalizada para proteger los derechos de los trabajadores.