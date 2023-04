Qué es una base para colchón, para qué sirve y cómo elegirla

Es evidente que uno de los elementos más importantes de una habitación es el colchón, puesto que es aquel en donde se va a descansar diariamente. Si bien es cierto, para que ese descanso sea placentero y saludable, el colchón debe ir acompañado de una base, que es la que va a sustentar todo esto.

A la hora de amueblar una habitación, uno de los elementos más importantes y en el primero que se piensa normalmente es en el colchón, teniendo en cuenta que es indispensable para el descanso. Al igual que ocurre en otros sectores, en este terreno hoy en día se pueden elegir diferentes tipos de colchones, no obstante, estos no pueden colocarse solos, sino que deberán ir acompañados de la base que corresponda.

Para entender mejor todo esto, la base para colchón es aquella que sustenta la estructura, es decir, la que aguanta el colchón propiamente dicho. Sin duda alguna, se trata de un elemento esencial, puesto que no hay que olvidar comentar que, a lo largo de la vida, las personas destinan alrededor de 25 años a dormir y por tanto, para garantizar el descanso, la cama debe ser cómoda y contar con todos los accesorios oportunos para conseguir este fin.

Precisamente por este motivo, la base adquiere un gran protagonismo, se puede decir que es la piedra fundamental para el descanso y para asegurar que el cuerpo cumpla con su función de equilibrio, armonía y reparación. Por todo ello, es importante elegir bien una base que sea resistente y duradera y que encaje a la perfección con el colchón que se ha elegido.

¿Para qué sirven estas bases?

Aunque muchos piensen que la base de cama tiene un sentido estético, lo cierto es que va mucho más allá, puesto que se trata del elemento esencial para dar soporte al colchón y a la estructura en general. De esta forma, una de sus principales funciones es distribuir bien la presión de manera uniforme, con el objetivo de asegurar la calidad del descanso y sobre todo, prolongar la vida útil del propio colchón.

Sí, este tipo de bases forma parte de lo que se conoce como el sistema de descanso, el cual, cuenta con tres partes que son la base, el soporte y el acojinamiento.

¿Cómo saber elegir una buena base de colchón?

Son muchos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una buena base de colchón. Sin ir más lejos, una de las primeras cosas que hay que tener claras es cuánto mide el colchón, sabiendo que esto dependerá de las necesidades de cada persona y, sobre todo, del tipo de descanso deseado.

En este punto es importante mencionar que en la actualidad en el mercado existen diferentes tipos de colchones, como pueden ser los rígidos que son ideales para personas que sufren dolor de espalda, los de espuma viscoelástica que suelen ser perfectos para dormir en pareja u otros tipos específicos para niños o para alérgicos, entre otros.

Una vez elegido el colchón, hay que medirlo, teniendo en cuenta que también aquí habrá que fijarse en las dimensiones de la habitación, para que el colchón deje espacio suficiente para la movilidad. Como no podía ser de otra manera, la base del colchón deberá ir acorde no solo al propio colchón, sino también a la estética y el estilo de la habitación, con el fin de que todos los elementos confluyan en la mejor armonía. Se recomienda que el colchón encaje perfectamente en la base sin que sobresalga o se quede pequeño.



Asimismo, también se debe tener muy en cuenta la altura, al igual que las patas de la base del colchón. En este sentido, se recomienda que las patas cuenten con elementos antideslizantes y se alejen de aquellas que son de hierro, puesto que este material puede dañar el suelo, sobre todo si se tiene parquet.