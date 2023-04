¿Cuándo es obligatorio tener un Plan de Igualdad en la empresa?

Todo modelo de negocio ha de ser un entorno óptimo para el bienestar del conjunto de la plantilla. Algo que resulta completamente inviable si se carece del valor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para prevenir este tipo de discriminación, se han desarrollado herramientas legales que las empresas deben implementar. En esta ocasión, te queremos hablar del plan de igualdad y de cómo ponerlo en marcha. Un recurso capaz de asegurar que el conjunto de la corporación opere de forma responsable y tenga las medidas de contingencia adecuadas para que el ambiente laboral sea el adecuado.

Para qué sirve un plan de igualdad

La igualdad de género es un tema que está a la orden del día y, como tal, el entorno corporativo tiene que adaptarse a las nuevas medidas de prevención de la discriminación. En este orden de ideas, el plan de igualdad para empresas se presenta como el compromiso que adquieren los negocios contemporáneos para implementar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Podemos definir este plan de acción como un documento que recoge todas las pautas que se deben aplicar en la rutina empresarial para erradicar todas las inercias desfavorables del pasado. Una manera de plantar cara a las injusticias incentivadas por razones de sexo y así dar pie a una sociedad más igualitaria e inclusiva. Una medida que apela a la ética y que se ha convertido, en muchos casos, en un imperativo legal.

Así pues, te animamos a poner en marcha cuanto antes este plan y que lo hagas de la mano de los mejores especialistas. Un sector en el que las consultoras de rigor ya se han especializado, llevando a cabo un proceso de análisis milimétrico con el que dar respuesta a todas las carencias de igualdad que se puedan estar dando de manera interna en la empresa.

Qué empresas lo deben implementar

A pesar de ser una medida que todo el mundo debería llevar a cabo simplemente por el mero hecho de lo positivo que resulta en términos de justicia social. No obstante, cabe comentar que recientemente se ha regulado la obligatoriedad de las empresas a la hora de desarrollar el plan de igualdad: una normativa que se ha ido implementando de forma gradual.

En 2020 tuvieron que aplicarlo las empresas con más de 150 empleados, en 2021 las que tuvieran más de 100 y en 2022 las que cuentan con más de 50. Asimismo, esta ley también establece que las empresas en las que el Convenio Colectivo obligue al plan de igualdad y las que tengan una sanción por parte de la Autoridad Laboral también deben cumplimentar dicho documento.

No hacerlo conlleva sanciones que van de los 626€ a los 6.250€ de manera general. Ahora bien, si no se crea un plan de igualdad tras la intervención de dicha Autoridad Laboral, entonces la infracción podría alcanzar los 225.018€. Unas multas notables que pueden llegar a hacer tambalear los cimientos económicos de toda la corporación.

Cómo trabajan los consultores especializados

Antes te hemos recomendado implementar dicho plan a través de una consultora de alto nivel y la razón principal es su eficaz método de trabajo. Estos despachos tienen una dilatada experiencia elaborando este tipo de documentos y, por ende, son capaces de alcanzar los mejores resultados en el menor tiempo posible.

Todo comienza con la fase de compromiso, donde asesoran a los trabajadores y empleados sobre el proceso que van a realizar. Acto seguido empiezan con la fase de diagnóstico, recogiendo toda la información competente para detectar posibles problemas en términos de igualdad. Con toda esta información ya son capaces de elaborar el plan de igualdad, documento que terminan registrando en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos.



Gracias a estas consultoras no habrá un solo detalle que se pase por alto, garantizando que efectivamente eres capaz de tener una empresa igualitaria y justa. Algo que no solo va a repercutir en el bienestar de la plantilla, sino también en la imagen que transmites a los clientes y socios en el día a día.