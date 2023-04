Silvia Fonseca Pino explica en qué consiste la técnica EMDR en psicología y cuáles son sus beneficios

Silvia Fonseca Pino, psicóloga y sexóloga que ejerce su profesión en Madrid, practica la psicología clínica desde el año 1997. En su currículum, cuenta con un máster y con especialización en diversos aspectos de esta área de la medicina que la han consolidado como tutora de otros psicólogos.

Su trayectoria también la ha convertido en la directora del Centro de Psicología Psytel, que cuenta con una de las mayores variedades de intervención médica. Precisamente, una de las áreas de intervención en la consulta de la doctora Fonseca Pino es la técnica EMDR, una terapia reconocida por su eficacia en la desensibilización y reprocesamiento de traumas psicológicos.

Conociendo la técnica EMDR de la doctora Silvia Fonseca Pino Las siglas EMDR representan los términos anglosajones Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Traducido al español significa 'desensibilización y reprocesamiento por medio de los movimientos oculares'. La especialista explica que, poniéndolo de una forma más clara, esta terapia usa la estimulación bilateral con los ojos para que el cerebro reprocese información.

Es un abordaje terapéutico mediante el cual se pueden recordar traumas que las personas tienen olvidados en su subconsciente. Esto se debe a que en su momento la mente no fue capaz de procesarlos e integrarlos. Fonseca Pino advierte que, aunque no los recuerden, esos acontecimientos siguen influyendo en la vida diaria generando sufrimiento y reacciones inadecuadas ante situaciones presentes.

El objetivo de estimular la memoria subconsciente para sacar esos recuerdos es que el paciente tenga la oportunidad de procesar esos acontecimientos de forma adecuada. Fonseca asevera que la técnica EMDR ha demostrado su eficacia para que la gente pueda superar sus traumas del pasado. Por eso, es una constante en su consultorio.

Lo que hace la doctora Silvia Fonseca Pino con sus pacientes La doctora Silvia Fonseca Pino explica que cuando aplica la técnica EMDR puede llevar a cabo un abordaje centrado en el paciente y sus necesidades. Siguiendo una serie de pasos definidos y la metodología precisa, se pone en marcha el sistema de procesamiento de información en el cerebro del paciente.

Destaca que, en su caso, con el fin de lograr resultados en un tiempo más breve, combina la técnica EMDR con una terapia cognitiva conductual. Esta consiste en reestructurar pensamientos y procesar emociones para que las personas se sientan mejor consigo mismas y con los otros individuos de su entorno.

Esta profesional de la psicología en varias especialidades ha obtenido una excelente reputación entre los pacientes atendidos. Algunos de los testimonios se pueden leer en su sitio oficial y elogian sus terapias por los resultados rápidos y efectivos. Otros hablan del trato cercano y el profesionalismo con el que se involucra con los pacientes.