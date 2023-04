Los servicios para brindar claridad y justicia a los procedimientos de divorcio o separación de Centinela Detectives

En el marco de un procedimiento de separación o divorcio se suscitan una serie de cuestiones de enorme trascendencia para la situación personal, familiar y económica de una persona, como lo son la pensión de alimentos y la pensión compensatoria.

Ya sea al inicio del proceso mediante la interposición de una demanda o divorcio, o bien con posterioridad a una sentencia de divorcio, a través de un procedimiento de modificación de medidas del convenio regulador, es posible obtener una posición favorable gracias al trabajo de un detective privado.

Eludir el pago mediante la ocultación de ingresos o de patrimonio, u ocultar cambios salariales o modificaciones sustanciales en la situación económica cuando se es el receptor de la pensión, en la práctica puede ser difícil de demostrar. Para que esto no suceda, Centinela Detectives Privados ofrece a cualquier persona en esta situación, la posibilidad de obtener de forma lícita y con plena validez jurídica todas aquellas pruebas que de otro modo sería imposible recabar.

El constante impago de la pensión de alimentos La pensión alimenticia es una obligación que se impone durante el proceso de divorcio o separación legal, teniendo como finalidad cubrir los gastos de los hijos comunes de la pareja, llegando a ser impuesta, con carácter general, al progenitor no custodio, si bien se puede extender a supuestos de custodia compartida en la que existen diferencias económicas entre ambos progenitores, circunstancia esta que da pie a la picaresca cuando se declaran situaciones de adversidad económica que no son tales.

El incumplimiento de la pensión de alimentos es una práctica muy habitual, que requiere intervención legal y profesional para salvaguardar los intereses de los menores.

Como se ha expuesto, pueden darse dos escenarios, por un lado, afirmar el excónyuge obligado al pago que no se cuenta con ingresos suficientes para poder abonar la pensión impuesta, y, por otro lado, y de manera contraria, ocultar el excónyuge receptor una situación de mejora económica o nuevas fuentes de ingresos, lo que supondría no seguir percibiendo la pensión.

En ambos casos, Centinela Detectives centra su labor en reunir todas las pruebas que acrediten que la persona investigada en realidad cuenta con recursos suficientes como para pagar, o dejar de percibir la pensión.

Detectives comprometidos con el pago de la pensión compensatoria Al igual que en el caso de la pensión de alimentos, el personal de Centinela Detectives trabaja para garantizar una correcta aplicación del sustento económico que supone este mecanismo.

Si bien ambas son prestaciones que corren a cargo del otro cónyuge, su regulación y finalidad son totalmente distintas, ya que la pensión compensatoria está dirigida a compensar el desequilibrio económico causado a uno de los cónyuges.

Al igual que en la pensión alimentaria, la simulación de insolvencia económica es una técnica recurrente, por lo que los detectives se encargan de compilar la información concerniente al patrimonio del investigado. Sin embargo, también es capaz de presentar al juzgado la información que demuestre una mejora de la capacidad económica de quien percibe la pensión, lo que puede provocar una modificación de la pensión ya impuesta.

En el océano de incertidumbre e inseguridad en el que se nada en un divorcio o separación, Centinela Detectives ofrece sus servicios para aportar luz mediante datos objetivos y contrastados al procedimiento, eliminando cualquier tipo de aprovechamiento sobre los perjudicados.