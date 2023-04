Conocer la serie de mecanismos Arkedia de Panasonic

El gigante japonés Panasonic, ha introducido en el mercado español su más reciente gama de mecanismos, la cual se ha mantenido como una de las líneas más importantes de los productos desarrollados por esta empresa. Uno de los encargados de distribuir las referencias y modelos de esta marca es Guijarro Hermanos, una mayorista de material eléctrico que, desde 1963, se ha encargado de brindar soluciones para el hogar y las oficinas, de la mano de empresas líderes en el sector. En esta ocasión, Guijarro Hermanos presenta la serie de mecanismos Karre Plus de Panasonic, la cual destaca por superar las expectativas en lo que refiere a reguladores de iluminación, interruptores y tomas de corriente.

Versatilidad y funcionalidad en un mismo mecanismo

Estos mecanismos combinan funcionalidad y diseño para adaptarse fácilmente a las decoraciones en hoteles, comercios y viviendas. Su marco con líneas limpias y colores neutros están hechos para mimetizarse con cualquier pared y con todo tipo de pinturas o acabados dispuestos en las diferentes estancias.

Las teclas de los mecanismos Karre Plus de Panasonic pueden intercambiarse de forma rápida, ampliando el abanico de colores disponibles e introduciendo nuevas gamas de tonos plata, bronce, gris oscuro y negro. Su mecanismo es mucho más sencillo de manipular e instalar, gracias a su sistema de aislamiento de las partes activas. El acabado minimalista de los mecanismos de la serie Karre Plus ofrece terminaciones limpias y colores nobles, los cuales encajan a la perfección con las últimas tendencias en decoración de interiores y renovación de espacios.

Mecanismos sostenibles y duraderos

Guijarro Hermanos ofrece los mecanismos de Panasonic desde 1 hasta 6 elementos. La marca también cuenta con tomas para enchufe con cargador USB, redes informáticas, termostatos digitales y analógicos, etc. Estos mecanismos forman parte de la división Life Solutions de Panasonic, la cual se encarga del diseño y fabricación de todo tipo de equipamiento eléctrico para viviendas y negocios, partiendo de procesos mucho más optimizados y sostenibles.

Los interesados en cualquiera de los mecanismos de Panasonic distribuidos por Guijarro Hermanos, solo deben acceder a la página web de esta compañía de soluciones eléctricas y elegir el modelo y referencia que mejor se adapte a sus espacios y necesidades. Con estos productos, Guijarro Hermanos espera que cada vez más personas se animen a renovar sus mecanismos actuales con los mecanismos de Panasonic que son de excelente calidad.