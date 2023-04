Los factores psicológicos están presentes en el 95% de los casos de sobrepeso u obesidad, según Arbore TCA

La obesidad es un problema de salud pública de primera magnitud para la OMS y su tasa de prevalencia se ha incrementado en los últimos años. En su abordaje multidisciplinar, es necesaria la intervención psicológica para lograr cambios sólidos y sostenibles. Únicamente un 5% de los casos de sobrepeso u obesidad se debe exclusivamente a factores nutricionales. En el 95% restante influyen también factores psicosociales, trastornos afectivos, alimentación emocional y otros muchos factores psicológicos En estudios previos se ha visto que los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) más frecuentes que cursan con sobrepeso u obesidad son la bulimia nerviosa (BN), en un 33,33% de los casos, y el trastorno por atracón (TA), en un 58,85% de los casos (Bolaños-Ríos, 2010). La BN es un TCA caracterizado por la presencia de atracones, al menos, una vez a la semana durante tres meses. Un atracón "supone la ingesta de grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y viene acompañado de una fuerte sensación de pérdida de control y culpa", explica Miriam Blanco Hurtado, directora asistencial de Arbore. "Estos episodios pueden ir seguidos de vómitos autoprovocados", añade.

Por su parte, el TA se caracteriza por la presencia de episodios recurrentes de atracones, al menos, una vez a la semana durante tres meses. "Se diferencia de la BN en que no existen conductas compensatorias para la reducción de peso, como la hiperactividad física, el uso de laxantes o los vómitos autoprovocados", afirma la experta. Se estima que el TA lo padecen aproximadamente el 1,6% de las mujeres, frente al 0,8% de los hombres. Muchos expertos han detectado un incremento de casos de TA tras la pandemia por COVID, tanto en mujeres como en hombres, aunque no hay estudios fiables que lo confirmen. Sí está confirmado que en pacientes obesos con TA se hallan mayores niveles de psicopatología, y estos casos suelen tener peor evolución y pronóstico.

Con el objetivo de presentar un enfoque novedoso e integrador para el tratamiento psicológico de personas con obesidad, denominado "Programa Psico-Obe" y validado mediante ensayo clínico controlado en un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, la Clínica Arbore ha organizado el curso 'Intervención grupal en el abordaje de la obesidad', bajo la dirección de Miriam P. Félix Alcántara, del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) e impartido en Madrid. Según la directora de este curso, "cualquier programa de intervención psicológica que aborde un problema alimentario debe encuadrarse dentro de un tratamiento multi e interdisciplinar que incluya, al menos, endocrino y nutricionista".

Un programa multidisciplinar validado mediante ensayo clínico

Este programa se puede aplicar a cualquier persona con obesidad. De hecho, "las personas con las que ha sido probado acudían al endocrino con el propósito de perder peso", apunta la experta. No obstante, "es probable que esta intervención resulte más interesante en personas que ya han hecho dietas previamente, sin obtener o mantener los resultados esperados, pues nadie se plantea un tratamiento psicológico con este fin como primera opción", añade. Los resultados del ensayo demuestran que el programa "es especialmente beneficioso en pacientes obesos con TA o BN, así como en pacientes intervenidos de cirugía bariátrica o que tienen hipotiroidismo". Es probable que el programa también sea efectivo en pacientes no obesos con TA o BN, pero todavía no se ha ensayado en este grupo de población.

Quizás lo más novedoso del "Programa Psico-Obe" es que "integra ideas y técnicas de muy diversos enfoques psicológicos, como neuropsicología, nutrición clínica y teorías del apego", afirma Miriam P. Félix. Además, "supone un enfoque muy práctico fresco y flexible, ya que se ha desarrollado desde la práctica clínica en el Hospital Universitario Infanta Leonor", enfatiza. Más concretamente, este programa pivota sobre tres objetivos principales y transversales: el aumento de la autoconciencia, la búsqueda de la autorregulación y el logro de la aceptación. Estos objetivos se trabajan a través de cuatro módulos de intervención: 1) Definiendo un nuevo proceso; 2) Aprender a cuidarse; 3) Análisis funcional; y 4) Autorregulación y aceptación.

Sobre Arbore TCA

Arbore es una clínica y centro de día especializado en la atención y el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Ayuda a las personas que padecen un TCA y a las familias a superar el trastorno, ayudándolas a recuperar su vida y una relación saludable con la comida. Está integrada por un equipo de psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y personal especializado que aborda la relación con los pacientes desde un enfoque multidisciplinar y cercano, basado en años de formación y experiencia en el cuidado de la patología.