Rosa Clará presenta su Colección Couture 2024

Si hay un vestido especial para una mujer que no olvidará durante toda la vida es el de novia. Por eso es tan importante contar con un equipo de profesionales que te ayuden en la selección y diseño del traje que llevarás en ese gran día.

Hablar de moda nupcial es hablar de ROSA CLARÁ, una empresaria que fundó su marca de vestidos de novia en 1995 y que desde entonces no ha parado de crecer, su presencia en más de 80 países y más de 4.000 puntos de venta le avalan, todoun referente nacional e internacional.



En el marco del salón de moda nupcial “Barcelona Bridal Fashion Week”, estos días ROSA CLARÁ ha presentado su Colección Couture 2024, con nuevas propuestas de alta costura en un desfile lleno de magia y glamour.

Más de 40 diseños desfilaron por la pasarela, a la que se subieron Natalie Vértiz, la modelo y presentadora peruana, Andrea Martínez, pareja del portero de la selección española de futbol y del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, y la pareja del cantante Álvaro Soler, la modelo Melanie Kroll.



Uno de los grandes protagonistas de este desfile han sido los nuevos encajescon micropedrería bordados a mano, sus delicados crop tops y vestidos en crepe de líneas elegantes, sin olvidarnos de sus clásicos, eso sí, ahora con aires renovados, menos volumen, con tejidos más ligeros y escotes halter o palabra de honor. Como novedad, los vestidos en crep saténde aire lencero, ideales para combinarse con abrigos y capas de georgette, perfectos para lucir diferentes looks el día de la boda.



La diseñadora ROSA CLARÁ se mostró feliz de haber presentado esta nueva colección 2024 y declaró: “Ante todo, las nuevas novias quieren sentirse cómodas y únicas con un vestido a su medida. Actualmente, nuestros vestidos son más ligeros y se adaptan a las últimas tendencias, pero siempre sin salirse de la línea clásica que es la base de nuestra esencia. Esta colección está pensada para que cada novia encuentre un vestido que represente su propio estilo y con el que pueda marcar tendencia con la máxima elegancia”.



Más de 600 invitados, entre los que se encontraban sus clientes, celebrities, prensa nacional e internacional disfrutaron del desfile y de su posterior cena en el fabuloso MNAC (Museu Nacional d´Art de Catalunya), con una puesta en escena en la que no faltó detalle.

Al desfile acudieron rostros conocidos como Sharon Fonseca, actriz y modelo venezolana y pareja del empresario italiano Gianluca Vacchi. Influencers nacionales como Emelie Lindmark (Emitaz), Cristina Urbi y Marta Sierra, así como las internacionales Paula Galindo, Erica de Matteis, entre otras. También destacan invitados como la nadadora Mireia Belmonte, la marchadora Raquel González, Sandra Garal, arquitecta y novia del futbolista del Real Madrid Marco Asensio, los periodistas y presentadores de televisión, Boris Izaguirre y Xavier Sardá y el director de teatro Carles Sans del Tricicle.