El Betis Futsal cayó de pie ante el líder (3-4)

El Betis Futsal no ha podido en el mediodía de hoy con el líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Barça, cayendo a tres minutos del final con un polémico doble penalti después de una tremenda lucha contra la superioridad de plantilla culé, que con estos tres puntos vuelven a recuperar el puesto en lo más alto que, provisionalmente, les había arrebatado el Palma Futsal.

Por su parte el Betis, pese al buen nivel ofrecido hoy, queda a expensas de los resultados de sus perseguidores para ver si mantiene la distancia de cuatro puntos sobre el descenso, con un partido más, o si se acercan un poco más si cabe al peligro.

Realmente, si analizamos el partido con pura objetividad, no se puede decir que el Barça haya sido un injusto ganador. Los culés han sido fue superiores en cuestión de juego durante casi todo el choque, lógico hasta cierto punto dada la diferencia de ambos en la tabla. Los de Jesús Velasco lanzaron, durante los primeros veinte minutos, hasta tres veces a los palos y otra más en la segunda, y pusieron mucho más cerco a la meta de Nico Sarmiento que el Betis a la de Dídac; pero la enorme lucha de un equipo bético que nunca se descompuso también merecía su premio, cosa que no ha podido obtener.

Aunque por muchos momentos parecía que sí. El Betis se adelantó por primera vez justo a la mitad del primer período, con un córner raso que tocó Carrasco y que el azulgrana Antonio acabó introduciendo en su portería (1-0, min 10). El Betis cobraba ventaja y hacía calentar las gradas de un Centro Deportivo Amate que, una vez más, en cuestión de ambiente se mostró como un recinto más adecuado para el Betis que San Pablo.

Los culés siguieron apretando, ahora un poco más si cabe, pero no pudieron batir la meta verdiblanca hasta que llegó la acción más tonta de todas. Una jugada de Adolfo por la izquierda acabó con un disparo del culé flojo y raso, aparentemente fácil de detener por un Nico Sarmiento que, sin embargo, se la tragó (1-1, min 19). Cierto es que el portero bético estaba tapado, pero esa debía haberla detenido.

Pero el destino aun tenía preparada una sorpresa a los béticos antes del descanso, y ésta llegó a modo de gol de Henmi (2-1) quien, a seis segundos de la conclusión de la primera parte, aprovechó un gran pase de Fernando para dar la delantera a su equipo al intermedio.

En la segunda mitad continuó la resistencia bética hasta casi al final. Adolfo empató a 2 con un fuerte disparo, pero poco después Lin aprovechó una contra propiciada por la lucha de Carlos Sanz para dar de nuevo la delantera a su equipo (3-2, min 26).

No obstante el asedio azulgrana seguía, con Nico Sarmiento resarciéndose de su error de la primera mitad y actuando en plan héroe, aunque no pudo detener el zurdazo raso y cruzado con el que Matheus restableció la igualada (3-3, min 31).

De ahí al final la clave estuvo en los problemas de faltas de los de Bruno García, unas merecidas y otras no tanto, como suele ocurrir cuando anda un grande de por medio. Como polémica al menos fue la sexta, cometida por Fernando a tres y medio del final y que supuso el gol de la victoria del Barça. Sarmiento, una vez más, abortó el disparo de Ferrao desde los diez metros, pero Sergio González aprovechó el rechazo para anotar el 3-4 definitivo.

Porque aunque el Betis sacó a Povea como portero jugador y dispuso de alguna ocasión para sacar un punto, el empate no llegó; y el esfuerzo desempeñado por los verdiblancos se quedó solamente con la magra recompensa del fuerte aplauso que le dio una parroquia que, en Amate, se muestra mucho más caliente que en San Pablo.

Así pues el Barça vuelve a estar en cabeza, mientras que el Betis andará pendiente del Movistar Inter-Ribera Navarra y del Córdoba-UMA Antequera para ver si la visita del próximo fin de semana al nuevo Olivo Arena de Jaén es más o menos dramática.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Sarmiento; Piqueras, Henmi, Fernando, Éric Pérez -cinco inicial-, Lin, Raúl Jiménez, Cristian Povea, Carrasco, Fernando, Chano, Carlos Sanz, Raúl López y Pablo Otero. 4 - BARÇA: Dídac, Ortiz, Dyego, Pito, Ferrao -cinco inicial-, Matheus, Coelho, Antonio, Adolfo, Sergio González y Harrison. GOLES: 1-0: Antonio, en pp (min 10); 1-1: Adolfo (min 19); 2-1: Henmi (min 20); 2-2: Adolfo (min 24); 3-2: Lin (min 26); 3-3: Matheus (min 31); 3-4: Sergio González (min 37). ÁRBITROS: José Manuel Carreira y Rubén Ferrero (Galicia). Amarillas a Carlos Sanz, Fernando, Chano, el primer entrenador Bruno García y el segundo, Ramón Martínez, por el Betis; y a Matheus, Pito, Coelho y Ferrao por el Barça. INCIDENCIAS: Jornada 26ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Centro Deportivo Amate (Sevilla). Más de media entrada y muy buen ambiente en las gradas.