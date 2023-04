Paralizar la caída capilar femenina con Capilar Innovation Clinic

El cambio de estación, añadido al estrés de un estilo de vida intenso, son los factores principales por los cuales un sinnúmero de mujeres padece alopecia femenina hoy en día. Una de las soluciones más efectivas la ofrece la Capilar Innovation Clinic, una clínica especializada de Madrid que brinda uno de los mejores tratamientos CIM, avalados por el Doctor Jesús Mora.

Esta institución dispone de una amplia variedad de recursos con el objetivo de combatir la alopecia femenina. Especialistas en injertos capilares, los expertos de este centro médico elaboran también planes de recuperación con mesoterapia, convirtiéndolos en una de las clínicas más idóneas para corregir la pérdida de cabello.

Mesoterapia: un método no invasivo La mesoterapia es un tratamiento muy utilizado en la actualidad para solucionar problemas capilares. Su implementación va de la mano de diversos medicamentos y vitaminas, cuyo propósito es mejorar la salud del cabello.

Los resultados de esta técnica están probados gracias a la evaluación del cuero cabelludo que se realiza posteriormente. Se trata de una técnica no quirúrgica, que se acompaña con la ingesta de vitaminas, plasma rico en plaquetas, o un tratamiento especial de recuperación regenerativo.

El tratamiento es rápido, mínimamente invasivo, que consiste en microinyecciones en el cuero cabelludo de cócteles vitamínicos que promueven el crecimiento, como así también el brillo y la calidad del cabello.

La mesoterapia promueve la regeneración capilar, evita las roturas del cabello y mejora su apariencia y textura. Se trata de una de las técnicas más eficaces y sencillas para las patologías capilares, que se realiza de manera indolora y ofrece resultados de manera progresiva.

El tratamiento que Capilar Innovation Clinic ofrece lo puede realizar cualquier mujer, ya que es un tratamiento que no afecta el período de lactancia.

Los injertos capilares más modernos En Capilar Innovation Clinic son especialistas en injertos capilares. Clínica insignia de Madrid ofrece dos tratamientos que se encuentran a la par de las últimas innovaciones técnicas en el campo de los transplantes foliculares.

La técnica FUE Zafiro HD es una de las modalidades de trasplante más utilizadas y modernas de la actualidad. Este método ofrece una apariencia natural y satisfactoria, mediante el empleo de bisturíes de hojas de zafiro que realizan aperturas mínimas, que reducen el riesgo de traumatismo y el daño en el tejido del cuero cabelludo.

Otra técnica es el método DHI (Direct Hair Implantation). Se trata de una técnica menos invasiva, que se basa en el uso de una herramienta de implantación denominada Choi Implanter Pen, que introduce cada folículo piloso sin necesidad de una incisión.

La actualización permanente que la clínica realiza para ofrecer las técnicas más novedosas, sumada al profesionalismo de su equipo médico, la convierten en una institución de preferencia para la solución de problemas capilares.