A través de la vacunación, Fenaer pide un mayor esfuerzo en la protección de los pacientes respiratorios

Coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, la federación lanza una campaña de concienciación sobre la necesidad de elevar los índices de cobertura vacunal y de considerar a estos pacientes como grupo de riesgo.

La población mayor de 65 años vacunada contra la neumonía no llega al 25 %, mientras que la de la gripe está por debajo del 70 % en esa franja de edad y apenas cubre el 40 % entre los 60 y los 64 años.

La Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorios, Fenaer, considera imprescindible que se incremente el esfuerzo en la extensión de la vacunación contra enfermedades infecciosas en aras de una mayor protección de los pacientes respiratorios. Un esfuerzo que debe partir tanto de los propios pacientes y de la sociedad en general como de las administraciones para ampliar la inmunización contra infecciones como la gripe o la neumonía y evitar su transmisión, ante las que las personas afectadas por enfermedades pulmonares son especialmente vulnerables, particularmente los que padecen enfermedad grave.

Coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, que, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, se celebra del 22 al 29 de abril, la federación ha lanzado una campaña de concienciación sobre la necesidad de elevar los índices de cobertura vacunal, así como de considerar a los pacientes respiratorios como grupo de riesgo en los protocolos y calendarios vacunales. En este sentido, la entidad recuerda que no se consideraron prioritarios en la vacunación contra el covid y que, aún ahora superados los peores momentos de la pandemia, se mantiene la vacunación por edad, sin priorizarlos como grupo de riesgo, en la administración de la dosis de refuerzo.

Los pacientes respiratorios tampoco están incluidos entre los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el Herpes Zóster, pese a que varios estudios han demostrado que patologías como la epoc y el asma constituyen factores de riesgo para esta infección y pueden contribuir a una mayor gravedad e impacto de sus episodios. Por esta razón, desde 2022 las guías GOLD (Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), promovidas por el Instituto Nacional de Cardiología, Neumología y Hematología estadounidense (NHLBI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyen entre sus recomendaciones la vacunación frente a HZ en todos aquellos pacientes con epoc a partir de los 50 años de edad.

Neumonía y gripe En cuanto a las enfermedades infecciosas más extendidas y de mayor peligro para los pacientes respiratorios crónicos, Fenaer destaca que la población mayor de 65 años vacunada contra la neumonía no llega al 25 % en España, mientras que la de la gripe está por debajo del 70 % en esa franja de edad y apenas cubre el 40 % entre los 60 y los 64 años, según información del Ministerio de Sanidad. Otro dato preocupante para la entidad es el que indica que solo un 62 % de los profesionales sanitarios están vacunados contra la gripe.

Por otra parte, en un reciente estudio realizado por la propia federación entre pacientes respiratorios, más de una quinta parte aseguraron no estar vacunados contra la neumonía neumocócica, a pesar de constituir una protección vital para ellos, y más de un 10 % afirmó no haberse vacunado nunca contra la gripe.

Fenaer recuerda que las vacunas constituyen uno de los principales logros de la humanidad y salvan millones de vidas cada año. Según la Organización Mundial de la Salud, la inmunización previene anualmente entre 3,5 y 5 millones de defunciones por enfermedades tales como la difteria, el tétanos, la tos ferina, la gripe y el sarampión. Además, no son solo una forma segura y efectiva de protegerse a uno mismo contra infecciones que pueden llegar a ser graves e incluso mortales, sino que también protegen al conjunto de la población al impedir su transmisión y propagación.

Campaña de Fenaer Bajo el lema “Vacúnate hoy, protege tu mañana”, la campaña de Fenaer en la Semana Mundial de la Inmunización 2023 quiere concienciar sobre la importancia de inmunizarse, especialmente para los pacientes respiratorios, además de ilustrar con datos cómo la vacunación ha frenado la propagación de enfermedades graves y mortales.

A través de 7 breves vídeos animados, que difundirá a través de sus redes sociales, recuerda, por ejemplo, que la viruela -erradicada en 1980 gracias a la vacuna- causó la muerte de más de 300 millones de personas en el siglo XIX. O que, antes de contar con las correspondientes vacunas, el sarampión causaba 2,5 millones de fallecimientos anuales y 350.000 la poliomielitis que, además, provocaba parálisis en un gran número de niños. Otros mensajes de la campaña destacan que las vacunas pueden reducir la mortalidad por neumonía hasta en un 75 % en la población de riesgo y hasta en un 60 % en el caso de la gripe.

Sobre Fenaer La Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, Fenaer, es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de patologías. Formada por una veintena de asociaciones de pacientes de patologías como asma, epoc, déficit de Alfa-1, hipertensión pulmonar, discinesia ciliar pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía o alergias, representa la voz de los pacientes y promueve todo tipo de actividades divulgativas, formativas y de concienciación.