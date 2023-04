Consejos para mejorar el descanso a bajo precio

Dormir afecta directamente a la salud de las personas, siendo una actividad necesaria para que el cuerpo se recupere de su funcionamiento diario. Los expertos dicen que, si las personas duermen una media de ocho horas al día, pasan durmiendo entre 20-25 años de su vida, casi un cuarto de la vida de las personas.

Por ello, es importante contar con prácticas que favorezcan el descanso de calidad y así evitar los riesgos de la mala calidad de sueño, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, el aumento en la presión arterial, la diabetes, la depresión o los dolores musculares y de espalda.

La importancia de contar con artículos de calidad El colchón es la parte más importante a la hora de ofrecer un descanso de calidad. Pueden darse casos en los que, a pesar de haber adquirido un colchón nuevo, este no sea del agrado que se esperaba o que hayan pasado pocos años y las propiedades iniciales se hayan perdido. Hay que tener en cuenta que la vida de un colchón suele ser de 10 años y que la inversión de comprar uno nuevo puede llegar a ser alta. Es decir, cambiar el colchón no es una práctica que la mayoría de personas puedan hacer de forma anual.

Actualmente, además de los consejos que dan los expertos para que el sueño sea mucho más reparador, existen otros accesorios que ayudan a mejorar el descanso por poco precio: los toppers o sobrecolchones.

Perlanit es una empresa comprometida con ofrecer a sus clientes un buen descanso, mediante la fabricación nacional de colchones y topper para colchón duro de gama media-alta. Sus productos destacan gracias a su buena relación precio-calidad, gracias a las características de la materia prima que utilizan. Esto les permite ofrecer a sus clientes una buena calidad de descanso para toda la familia, garantizada por su período de prueba de tres meses en todos sus productos, que además cuentan con envío a domicilio gratuito.

Consejos para mejorar el descanso con bajo presupuesto En primer lugar, a la hora de mejorar el descanso nocturno sin invertir un gran presupuesto, lo más recomendado es la modificación de los hábitos de sueño. Uno de los más recomendables es respetar un horario regular para el descanso diario. Establecer un horario para dormir y levantarse siempre a la misma hora ayuda a que el cuerpo esté en un estado de relajación durante el tiempo que esté durmiendo.

Asimismo, es recomendable evitar el contacto con pantallas como la televisión, teléfonos móviles, ordenadores u otros dispositivos tecnológicos una hora antes de dormir, ya que los mismos dificultan la llegada del sueño, así como causan dolores de cabeza. Se recomienda dejar los dispositivos móviles por lo menos media hora antes de irse a dormir.

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que el deporte juega un papel fundamental en el descanso, ya que incorporar ejercicio a la rutina diaria hace que el cuerpo llegue más cansado a la noche y, por lo tanto, descanse mejor. Eso sí, no se debe realizar deporte antes del momento de dormir, ya que, en vez de estar cansados, el deporte provoca un estado de excitación y da energía que dura una cuantas horas en el cuerpo; debe haber un margen de unas cuatro horas.

Por otra parte, para mejorar el descanso con un bajo presupuesto, otro de los hábitos recomendados es disminuir el consumo de nicotina, cafeína y alcohol, ya que son estimulantes naturales. Los tés que contengan teína tampoco favorecerán entrar en el estado de relajación del que se ha hablado anteriormente.

Sumado a ello, es ideal poseer un ambiente de descanso que se adecúe a las necesidades del durmiente. Fresco, silencioso, que cuente con una leve luz o que, por el contrario, esté completamente oscuro, cualquier situación que favorezca la relajación y la comodidad por la noche. Se recomienda también controlar los niveles de preocupación, al no dejar cuestiones pendientes para el día siguiente que pueden hacer que la persona no pueda conciliar el sueño.

No se puede olvidar la importancia que tiene también la postura que se elija para dormir. Si es verdad que no existe la conocida como "mejor postura", porque difiere mucho dependiendo de la persona, los expertos indican que la mejor es de lado. También se recomienda dormir boca arriba y para nada boca abajo. Y, finalmente, es recomendable poseer una rutina relajante antes de dormir, como hacerse un baño, leer o escuchar música relajante.

Lo que sí es fundamental es poseer un colchón o topper que se adecúen a los requerimientos de cada persona a la hora de descansar. Gracias a su compromiso con la elaboración de productos que ayuden al descanso nocturno, los colchones y topper para colchón duro de Perlanit son los aliados ideales del sueño de calidad.