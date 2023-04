Gerald Vargas, la joven promesa del teatro nicaragüense

Es un joven de tan solo 24 años, y a su corta edad, va dejando huellas en el mundo del teatro nicaragüense; ha sido protagonista de más 20 obras, carismático, disciplinado y con muchas metas por delante, él es: Gerald Vargas, actor y Lic. en Comunicación, conozcamos un poco de su historia.

Gerald Ismael Vargas Pérez, nació el 16 de junio de 1998 (el mismo día que muerió el poeta Carlos Martínez Rivas), hijo de Jorge Francisco Vargas Obando y Carmen María Pérez. Estudió en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, y obtuvo su licenciaturaen Comunicación en la Universidad Centroamericana (UCA).

En su etapa universitaria nace su pasión por el teatro, pues siendo muy niño soñaba con ser actor, influenciado por las películas de Johnny Depp, Will Smith, Anthony Hopkins y Jim Carrey.

En 2021, ingresa a la Escuela Nacional de Teatro Pilar Aguirre, donde recibió clases de maestros de gran trayectoria como: Ulises Pérez, Edwin Chávez, Isidro Rodríguez, Óscar Noguera y Pedro Quiroz, también conoció al primer actor Hugo Hernández Oviedo, quien contribuyó a su atracción por el teatro.

Su debut se dio ese año en la obra Poemas, donde se pusieron a escena poemas mezclados de Rubén Darío y Leonel Rugama, dirigida por la actriz Marina Obregón, luego actuó en La mariposa y la luciérnaga (Lorena Aráuz), El perro del ciego (Rubén Darío), Caupolicán (Rubén Darío), La divina comedia (Dante Alighieri), entre otras, también interpretó a José Dolores Estrada en el V Festival de Caracterización de la ENATPA.

Obtuvo la Medalla de reconocimiento teatral en el marco de la Celebración del Centenario de Dante Alighieri y el Primer lugar en el Festival de Narraciones Orales, fue partícipe del Taller de Teatro Físico, impartido por la compañía Teatral FORZA, de Costa Rica, y en febrero de 2022 obtuvo el Primer lugar en el concurso de Declamación de Poemas de Rubén Darío, en el marco de la Jornada Darío – Sandino.

Entre marzo y abril de2022, actuó en la Judea, en junio participa en el Festival de Narraciones Orales con su obra El Rey Rico,interpretóal comandante Carlos Fonseca en el VI Festival de Caracterización, en el mes de agosto, actúa en la obra La Casa Amarilla (Jorge Hernández Iglesias), junto aMartha Herrera, Elsa Espinoza y Ricardo Pérez,la cual se llevó también a escena en el VII Festival de Teatro Pepe Prego y en la Sala Experimental Pilar Aguirre del TNRD, y en diciembre en El ángel de la Navidad (Pedro Quiroz), durante el cierre de ciclo de estudiantes de 1ro a 3er año de la Escuela Nacional de Teatro Pilar Aguirre del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).



Gerald ha sido un joven activo en las tablas, ha actuado para grupos reconocidos como: Teatro Estudio de Nicaragua TENIC,de César Paz, Compañía Teatral Hugo Hernández Oviedo de Jorge Hernández Iglesias, Teatro de Títeres Guachipilín, de Zoa Meza y Gonzalo Cuéllar, y Teatro Arlequín, lo que le ha servido de mucho en su desarrollo como actor y titiritero.

En 2023, actuó en las obras El perro del ciego (Rubén Darío), junto a Ulises Pérez, en La novia de Tola (Alberto Ordoñez Argüello), El gato con botas, versión de Zoa Meza, presentada en la Expo Teatro del Teatro Nacional Rubén Darío y nuevamente en El perro del ciego, en la Escuela Normal Alessio Blandón.

“Trabajar con Gerald siempre es una experiencia gratificante, puesto que es un excelente profesional, dedicado, disciplinado, entregado y apasionado a cada trabajo en que se involucra. Investiga y profundiza sobre cada aspecto del personaje y obra en cuestión para brindar propuestas. Es una persona humilde y se deja guiar, recibe la crítica con visión de mejora y siempre sigue adelante en su búsqueda personal”, expresó la joven actriz María Esther Medrano.

“Gerald es un joven analítico, un buen muchacho, procura que todo en escena esté de lo mejor, no le gustan las cosas que no estén en su lugar, es cómplice en escena, dinámico, y sobre todo que le encanta explorar personajes, explorarse a sí mismo, que es lo bueno en un actor, tiene mucho futuro en esta disciplina”, expresó el actor y maestro de teatro Ulises Pérez.

“Es un buen actor emergente, muy aplicado, disciplinado, con mucho talento, esforzado, con un buen futuro actoralmente, me gusta mucho trabajar con él, se deja guiar y le gusta experimentar”, expresó el actor y músico Ricardo Pérez.

Además de actuar, Gerald gusta de escribir poemas y obras de terror y drama, también le agrada compartir con amigos artistas, es un joven actor con mucho camino por recorrer, su meta es llegar a ser reconocido y dejar un legado a las nuevas generaciones del teatro nicaragüense.