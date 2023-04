Ana Matatoros, 'Cuando la creatividad y el buen gusto ya no ganan la batalla'

Una charla con Ana Matatoros, hasta ahora Head of Design en Driza, y ahora directora creativa de ZIP Estudio, un estudio de diseño que pretende revolucionar el sector incorporando a sus procesos la analítica y la estrategia digital.

ZIP Estudio nació hace apenas unos días, pero lleva casi 3 años en la forja. Concebido desde el equipo de diseño de Driza, la consultora digital, el estudio toma ahora personalidad propia para lanzar un mensaje alto y claro a su sector: “la creatividad y el buen gusto ya no ganan la batalla”, afirma Ana Matatoros, que dirigirá ZIP Estudio tras haber creado y liderado el equipo de diseño de Driza. Entre otros, ha participado en proyectos con Mapfre, British Council o Aloha Poké.

Tres años después de su creación en 2020, Driza, la consultora digital fundada por Ricardo de Tomás y Alberto Rodríguez, toma la decisión de emancipar su equipo de diseño y de darle autonomía propia para desbloquear todo su potencial. Al frente, Ana Matatoros, que explica en este artículo los porqués y las claves de ZIP Estudio.

¿Por qué no seguir bajo el paraguas de Driza?

Driza tiene un propósito claro como empresa y, aunque a nivel estratégico estamos totalmente alineados, ZIP tiene potencial para convertirse en un proyecto de éxito por sí solo. Por supuesto, seguiremos tomando decisiones conjuntas y respondiendo siempre ante unos estándares que nos marcamos hace ya tres años cuando nació Driza.

¿Significa esto de que ZIP volará totalmente libre?

Sí y no. Sí porque ZIP tendrá su propio equipo y sus propios clientes y tendrá que tomar decisiones distintas a las que Driza podría haber tomado en su lugar. Al final del día, son mercados muy cercanos pero diferentes entre ellos.

Por otro lado, no. No volará totalmente libre, ya que, seguramente, trabajaremos muy de la mano de Driza en proyectos conjuntos y tendremos una gestión del conocimiento compartida. Somos la simbiosis perfecta entre creatividad, analítica y estrategia.

¿Por qué ZIP Estudio?

Teníamos la convicción de que buscábamos una marca creativa que mantuviese el toque analítico y tecnológico. Independientemente del branding, que comparte ambos factores, considero que hemos cumplido el objetivo de trasladar al mundo del diseño una propuesta diferente. Ahora queda ver cómo funciona la marca en sus primeros pasos pero, sobre todo, el estudio. Aunque no tengo dudas.

¿Cómo es el cliente ideal de ZIP?

Los clientes ideales no son clientes, son ideales. No obstante, si tuviera que elegir, me quedo con clientes atrevidos, sin miedo a equivocarse, y que nos dejen hacer lo que se nos da bien: un cocktail de creatividad, estrategia y analítica. Un buen ejemplo son start-ups de rápido crecimiento o marcas de consumo con un producto atractivo.

¿Qué aporta ZIP que no aporten otros?

Aporta todo lo bueno de la experiencia en diseño con la que cuenta el equipo sumado a un ADN digital que bebe directamente del equipo de Driza. En no pocos proyectos nos hemos topado con marcas enormes que no tenían claro el camino para crecer y lo basaban en lanzar al mercado soluciones distintas, esperando que alguna tuviera encaje. El diseño y los números no son incompatibles. De hecho, son un tándem explosivo para realizar tests de funcionalidades y campañas creativas de los que obtener aprendizajes críticos para la marca.

¿Qué rol juega Driza en todo esto?

Somos una familia en el sentido casi literal de la expresión. Compartimos mucho más que oficinas y sería absurdo pensar que el nacimiento de ZIP vaya a suponer renunciar a todo lo que hemos creado juntos. Driza se enfocará en todos los proyectos digitales en los que pueda ayudar a sus clientes a escalar, con estrategia digital a ser más rentables. Pero a nivel estratégico seguiremos poniendo todo en común como hasta ahora, especialmente con Alberto y Ricardo a los mandos de la nave.

¿Cómo te sientes al frente de ZIP Estudio?

Con muchísimas ganas. Tengo la suerte de haber podido aportar desde el momento cero a la creación de este proyecto, y meses más tarde voy a ser mamá. La idea de portar el brazalete de capitana me intimidaba al principio, pero ahora me siento preparada para dar el salto, especialmente con el equipazo con el que partimos. Me siento muy cómoda sabiendo que puedo confiar en ellos, así como también en muchísimos partners y compañeros de la industria a los que he ido anticipando la noticia de la creación de ZIP.

En ZIP Estudio tienen claro que en el mercado hay una necesidad latente de un diseño basado en datos que vaya más allá de lo creativo. Especialmente en un contexto en el que las marcas tienen que ser más que un producto en el supermercado y saber adaptarse de forma continua para seguir creciendo.