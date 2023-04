La confirmación del gran éxito en la colaboración entre el famoso ilusionista Mirko Callaci y Portobellostreet.es

Las alianzas estratégicas son una buena alternativa para generar mayores beneficios, en el mundo de los negocios, elevando el estándar de servicio que se ofrece a los clientes mediante la potenciación y complementación de tareas entre dos o más compañías.

En este marco, una de las empresas líderes en el sector del diseño y la decoración de interiores en España es portobellostreet.es y ha transformado la reconocida sastrería Pugil Store, convirtiendo la trastienda del local en un exclusivo Speakeasy a puertas cerradas, gracias a la colaboración del famoso ilusionista Mirko Callaci, quien aportó toda su capacidad de inventiva para crear un ambiente único.

Una alianza que combina magia y estilo El mundo de la ilusión y la magia se ha fusionado con el estilo y la sofisticación del mobiliario de lujo en una colaboración que ha dejado a todos con la boca abierta en una sastrería el exclusivo barrio de Salamanca de la capital Madrileña.

Después de varios meses en funcionamiento, el resultado ha sido un rotundo éxito y es que el famoso ilusionista Mirko Callaci y la reconocida marca de muebles Portobellostreet.es han creado juntos un Speakeasy de ensueño en la exclusiva sastrería Pugil Store.

La transformación de la parte comercial de la sastrería Pugil Store no habría sido posible sin talentoso equipo liderado por el especialista en desarrollo de negocios David González, el reconocido interiorista Alberto Torres, el cual creó un proyecto de interiorismo para la trasformación de la sastrería, y, por supuesto, la creatividad de Mirko Callaci. Juntos llevaron a cabo la creación de un espacio mágico destinado a un Speakeasy, con una protagonista muy especial: su entrada secreta.

El anclaje histórico de esta propuesta innovadora Desde el principio, el equipo tenía en mente hacer algo único. Propusieron la construcción de un Speakeasy en la parte trasera de la sastrería, donde se ubicaba la trastienda, transportándose a los años 20 del siglo pasado, durante la época de la Prohibición en Estados Unidos.

La intervención en la sastrería fue meticulosa y detallada. Los escaparates fueron transformados con una continuación del ring de boxeo que se encuentra en el interior y se extiende hasta el exterior, reconfigurando la iluminación para establecer jerarquías en la exposición, acentuando expresivamente los expositores de sus prendas y productos, bajo la visión creativa de Alberto Torres.

David González ha creado una innovadora estrategia para que la sastrería Pugil Store fuese reconocida internacionalmente por su Speakeasy, en una estrecha colaboración con Mirko Callaci y su socio Alberto Torres, reconocido en el campo del diseño de interiores.

Sin embargo, el verdadero protagonista del Speakeasy en la famosa sastrería Pugil Store fue el renombrado ilusionista Mirko Callaci. La puerta secreta que daba acceso al Speakeasy se ubicó ingeniosamente detrás de uno de los seis espejos de los probadores y se abría mediante un innovador mecanismo de apertura diseñado por él mismo, creando una ilusión que dejaba a los invitados absolutamente asombrados. El toque mágico del ilusionista añadió un elemento de intriga y emoción a esta experiencia única en la que la magia y el diseño se fusionaron en un lugar exclusivo.

Distinción y exclusividad, las claves de Portobellostreet.es Una vez en el interior del Speakeasy, se encontraba un espacio enigmático con una paleta cromática en negro y dorado, con un espectacular piso de madera maciza de gran formato de la firma Lignum Elite, hecho a medida entre el color miel y el negro con un acabado distress. La barra de bar, creada en madera lacada en negro con líneas que se extendían desde el suelo hasta el techo, se convirtió en el centro de atención de la estancia.

En resumen, la transformación de la sastrería Pugil Store y su Speakeasy ha sido un proyecto exitoso gracias al ingenio y creatividad del equipo liderado por David González con su dilatada experiencia en desarrollo de negocios, Alberto Torres como interiorista y todo esto no hubiese llegado a tener el éxito sin genialidad al crear la ilusión en la puerta secreta de Mirko Callaci.

Para los que están pensando en disfrutar de una copa en este nuevo y emocionante lugar en la capital madrileña, se trata de un espacio privado y no está abierto al público. Este Speakeasy es verdaderamente exclusivo y solo se puede acceder mediante invitación. Para tener la posibilidad de acceder a este lugar único, hay que ponerse en contacto con sus creadores para averiguar cómo obtener una invitación. Una experiencia reservada para unos pocos afortunados.