Pastrana apuesta por el mototurismo, con la organización de su II Feria Motoviajera

La villa ducal vuelve a proponer una feria con la que consolidar a la villa ducal, y en general, a La Alcarria, como destino ideal para los amantes del mototurismo, una modalidad que practica un turismo de calidad, con recursos económicos y que pernocta en destino, para la que no hay mucha oferta especializada en España Este próximo fin de semana, Pastrana celebra su II Feria de Mototurismo. Así, la villa ducal se va a convertir los días 22 y 23 de abril en el centro de atención de los aficionados de toda España a viajar en moto.

Este año en el Convento de San Francisco, lugar emblemático recuperado para la cultura y el ocio de la Villa Ducal, el Ayuntamiento de Pastrana, con el patrocinio de la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial y la Asociación de Comerciantes de Pastrana, vuelve a darle su sitio a un concepto de turismo aún poco trabajado en Guadalajara, para el que La Alcarria es un auténtico paraíso: el mototurismo. "Lo que proponemos no es una concentración motera, sino que seguimos trabajando para convertir la feria en el escaparate turístico de todos aquellos que aman viajar en moto", afirma Luis Fernando Abril, alcalde de Pastrana.

El mototurismo es un sector emergente, que practican personas de variado poder adquisitivo, pero que disfrutan de la carretera y que pernoctan. Por eso, desde el Ayuntamiento insistimos en dar a conocer no solo Pastrana, sino también su comarca, a estos viajeros, puesto que pensamos que es una gran oportunidad para el sector hostelero de esta comarca", sigue el alcalde.

En el Convento de San Francisco habrá expositores relacionados con el mundo de la moto, como fabricantes de motos, empresas que organizan viajes en moto para españoles, dentro y fuera de España, y también otras que los organizan fuera de España, para atraer a turistas extranjeros al país que disfrutan de esta forma de ver el mundo. Por supuesto, no van a faltar empresas dedicadas a comercializar accesorios, tales como maletas, localizadores GPS u otros, que pueden ser el complemento perfecto para añadir al placer de montar en moto, sin prisa, por las maravillosas carreteras de Guadalajara.

Ya el año pasado, el Ayuntamiento de Pastrana comenzó la labor de poner en contacto a las empresas viajes de mototurismo con la hostelería y restauración de Pastrana, un proyecto que se va a continuar en la presente edición.

Pero sin duda, la parte más atractiva se la II Feria Motoviajera será la comunicación de experiencias de varios motoviajeros al público a lo largo de las jornadas de sábado y domingo. Como Sergio Morchón, motero, fotógrafo y viajero en sus ratos libres, que tiene un blog donde cuenta sus experiencias sobre sus viajes vitales. "Pienso que lo importante del viaje no es el destino, sino el camino… y éste va a ser largo. Eduard Punset dijo una vez que la felicidad no está en conseguir cosas, sino en el camino que te lleva hacia ellas. Y esto es lo que espero encontrar en mi Largo Camino al Norte", cuenta en su página, como también lo hará a en la Feria en la jornada del sábado.

Alicia Sornosa (Madrid 1973) es periodista, viajera, motorista y escritora es una apasionada del automovilismo, el snowboard, la vela y en general todo lo que tenga un motor de combustión o sea un deporte de riesgo. Alicia salió en plena crisis a dar 'una vuelta en moto'. En octubre de 2013 regresó a España tras haber recorrido con su moto los cinco continentes, siendo la única europea y mujer de habla hispana de este siglo en haber dado una vuelta al mundo con su moto. Un viaje al que le han sucedido muchos más y en los que no ha faltado la aventura, el esfuerzo y la ayuda social. Igualmente lo contará el sábado en la Feria.

Gabriel Vissio hablará de su experiencia plasmada en el libro 'El equipaje se acomoda en el camino: la vuelta al mundo en una motocicleta de 125 cc'. En septiembre de 2011, Gabriel Vissio decide emprender un viaje alrededor del mundo. Lo acompañó 'la Niña', su fiel motocicleta de 125 cc. El pequeño tamaño de su compañera no será el mayor inconveniente de la empresa; su ajustado presupuesto, de tan sólo dos mil dólares, y su modesto equipamiento, convertirán el viaje en una odisea. Alcanzar puertos de montaña a más de 4500 metros de altitud, navegar el río Amazonas, sufrir un accidente que lo dejará maltrecho, padecer una enfermedad tropical, esquivar la muerte por centímetros. De todo esto y mucho más hablará el sábado, en Pastrana.

Como el año pasado, en la Feria Motoviajera se va a grabar un episodio del podcast 'Viajo en Moto' que dirige Roberto Naveiras.Entrevistas a viajeros, destinos y carreteras para motos, concentraciones... todo lo que tiene que ver con el mundo de los viajes en moto está en este podcast. En línea desde hace 15 años, volverá a grabarse, como ocurriera en 2022, en Pastrana.

Por último, ya en la jornada del domingo, Gema de los Reyes y Gustavo Cuervo, cerrarán las experiencias motoviajeras, antes de la ruta motera. Gema viaja en moto con su cámara. "Viajar es maravilloso de cualquier forma, pero en moto tiene un valor añadido, esa capacidad de mirar, observar y sentir, se lleva hasta el extremo cuando te subes en ella", cuenta en su blog, algo que, sin duda, ampliará en Pastrana. Por su parte, Gustavo Cuervo ha visitado 94 países, 1041 ciudades, ha escrito 6 libros y conducido 230 motos. Además, es un gran experto en la historia del mototurismo. Gema y Gustavo hablarán en Pastrana sobre la dimensión de esta actividad, y también sobre los premios de mototurismo que organizan.

La feria terminará con la salida de una ruta motera desde la Plaza de la Hora, que recorrerá las bellísimas carreteras de La Alcarria.