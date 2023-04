Mejorar considerablemente la calidad del aire y evitar la proliferación de hongos y bacterias con la cerámica sostenible

Poca gente sabe que existe una cerámica fotocatalítica que reduce de manera ostensible la cantidad de sustancias nocivas presentes en el aire y mejora considerablemente la calidad del aire que se respira.

AGROB BUCHTAL, firma alemana fabricante de cerámica desde el año 1755, representada en España por GIMAC, y que destaca por su calidad e innovación en la producción de productos cerámicos pensados para aplicar en fachadas. Cuenta desde el año 2000 con la propiedad fotocatalítica HYTECT, que, por cada metro cuadrado instalado, neutraliza anualmente el óxido de nitrógeno equivalente a 10.000 kilómetros recorridos por un coche, contribuyendo de forma determinante a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Asimismo, esta propiedad fotocatalítica ayuda a evitar la proliferación de bacterias, hongos o musgos en las fachadas de los edificios, gracias a la activación del oxígeno que está en contacto con la pieza cerámica (funciona del mismo modo en que funciona el agua oxigenada cuando nos la aplicamos sobre una herida) y actúa como agente limpiador, provocando la autolimpieza de la cerámica, gracias a la acción de la humedad del medio ambiente y del sol.

Por qué utilizar fachadas ventiladas en la construcción o rehabilitación de los edificios Las fachadas ventiladas se han convertido en un recurso fundamental para la rehabilitación sostenible de los edificios deteriorados, no solo por la mejora estética de los mismos, si no, y de forma muy significativa, por la rehabilitación energética que conlleva, consiguiendo reducir considerablemente el consumo energético en la climatización de las viviendas y mejorando la calidad de vida de los inquilinos.

Una rehabilitación energética de un edificio con “fachada ventilada” es una importante decisión, y si esta se realiza con la cerámica fotocatalítica HYTECT de AGROB BUCHTAL representará en un futuro un notable ahorro en gastos de mantenimiento y limpieza, además del producido por el menor consumo energético. AGROB BUCHTAL es garantía de ahorro, calidad y seguridad. Del mismo modo, ayuda a conseguir puntos para las certificaciones sostenibles LEED, DGNB, BREEAM entre otras, así como las ayudas para la rehabilitación energética provenientes de los Fondos Next Generation. Es por todo ello, que cada vez más actores en la cadena de decisión de la construcción, como arquitectos, propietarios, administradores de propiedades e, incluso, los usuarios finales de las viviendas apuestan por este producto para la construcción o rehabilitación de sus edificios.

Múltiples proyectos ha llevado a cabo esta marca en España de la mano de GIMAC. Juntos han desarrollado proyectos destacados a nivel nacional e internacional y de ámbito público o privado, con aplicaciones en aeropuertos, hospitales, hoteles, bodegas, residencias, quirófanos, restauración de edificios, centros de investigación científica, centros acuáticos, piscinas homologadas para competiciones olímpicas y diversas iniciativas de construcción verde.

Todo esto, con miras a sumar esfuerzos en la conformación de un modelo sostenible para esta industria.