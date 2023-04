El plato giratorio (PRT) de diseño higiénico, uno de los productos más innovadores de la empresa igus

En la actualidad, existe una gran diversidad de métodos y técnicas que las empresas europeas están poniendo en práctica con la finalidad de reducir los costes de producción y, al mismo tiempo, aumentar la vida útil del producto. Esto se conoce como “motion plastics”.

Uno de los productos más innovadores es el plato giratorio (PRT) de diseño higiénico, de igus, una empresa experta en plásticos tribológicamente optimizados que desarrolla productos industriales altamente tecnológicos. Este producto permite realizar una limpieza rápida sin residuos y sin necesidad de desmontarse.

¿De dónde surge la idea de un plato giratorio de diseño higiénico? Para los fabricantes de maquinaria para zonas higiénicas en las industrias médica, alimentaria y farmacéutica no es un secreto que el mercado apenas cuenta con este tipo de platos giratorios y los modelos clásicos disponen de muchos espacios en los que las bacterias pueden alojarse y no pueden limpiarse de manera profunda como para asegurarse de eliminarlas.

Por ello, igus ofrece una solución a este problema: una corona giratoria de diseño higiénico, fabricada en acero inoxidable y plásticos conformes con la FDA, con una estructura que permite una limpieza sin residuos y con menos espacios para que las bacterias se alojen en ella, sin necesidad de desmontar la máquina.

La calidad de sus productos está garantizada, pues cuenta con un sistema de gestión de calidad conforme con las normas IATF16949 e ISO9001. Además, su política de calidad pone en primer lugar la satisfacción de las necesidades del cliente para hacer de la empresa un proveedor de confianza y un socio profesional.

Productos amables con el medioambiente La corona giratoria, así como los demás productos de motion plastics, no solo facilitan la limpieza al cliente, sino que, a su vez, contribuyen a la protección de los recursos y del medioambiente. Adicionalmente, igus tiene como meta lograr la huella cero de carbono para el año 2025, tanto en sus edificios como en la producción de sus productos.

Con relación a los polímeros plásticos que emplea la empresa, estos están optimizados tribológicamente, por lo que muestran baja fricción. Esto, combinado con el bajo peso, reduce la fuerza motriz que la máquina necesita para mover una pieza.

igus tiene como meta principal la mejora del movimiento a nivel mundial a través del desarrollo de productos a base de polímero de alto rendimiento resistente al desgaste. Y, en los últimos años, ha logrado posicionarse como uno de los líderes en su sector gracias a su filosofía: mejorar la tecnología de sus clientes ofreciendo la solución que mejor se adapte a las necesidades de estos.