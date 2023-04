Las recetas de tapas saludables disponibles en el blog de Cambia Comiendo

Históricamente, hacer dieta estuvo asociado a dejar de comer platos sabrosos. Sin embargo, gracias a la globalización y la masificación de la información a través de internet y las redes sociales, se divulgan de manera constante muchas recetas saludables y apetecibles. No obstante, la mayoría de ellas están elaboradas por aficionados que no son expertos en nutrición y pueden vender platos como saludables cuando no lo son. En este camino, Cambia Comiendo, el servicio de nutrición por excelencia en Salamanca, cuenta con un blog en su sitio web donde recientemente ha subido recetas de tapas saludables.

Los servicios de Cambia Comiendo Sergio Díez Álvarez, licenciado en Farmacia y diplomado en Nutrición Humana y Dietética y Salud Pública, lleva adelante un emprendimiento de consultoría en nutrición, cuyo nombre es Cambia Comiendo. Se trata de una empresa que ofrece servicios de nutrición para pérdida de peso, patologías específicas y deportistas. En este camino, rompe con el esquema tradicional de sugerir batidos y productos sustitutivos, dietas “milagros” y alimentación básica de pollo y verduras, por una atención integral y personalizada, con menús adaptados a cada caso en particular y la aplicación de educación nutricional. Por otro lado, trabaja con una metodología que consiste en una primera consulta para analizar el caso y pautar estrategias y consultas de revisión periódicas para valorar los objetivos cumplidos y deseados, entregar material educacional y trabajar sobre hábitos específicos.

Recetas de tapas saludables, por Cambia Comiendo Además de los servicios de consultoría en nutrición, Cambia Comiendo cuenta con un blog en su página web en el cual sube de manera periódica diferentes tipos de artículos. En este sentido, los más populares son los que describen recetas de tapas saludables. Un ejemplo es el huevo con patatas deluxe. Si bien es bastante calórico este plato, es una comida natural que aporta proteínas e hidratos de carbono. Además, es fácil de hacer y económica. Otra receta es el calabacín con huevo, una tapa muy sencilla de hacer con ingredientes que casi siempre se tienen en la nevera. También aporta proteínas e hidratos de carbono y cuenta con grasas saludables. Por otro lado, la sepia con espárragos y mayonesa es un plato muy delicioso. Posee el valor calórico justo para una comida, y aporta una buena cantidad de proteínas.

Con esta recetas, Cambia Comiendo deja clara la filosofía de que se puede comer sano y bueno. Para ello hace falta un experto que brinde un servicio de nutrición auténtico cuya base sea la educación nutricional.