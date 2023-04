​Los "enanos toreros" podrían prohibirse muy pronto

Los enanos toreros podrán dejar de actuar en los espectáculos que venían realizando hasta ahora. El Senado dará previsiblemente este miércoles el último paso para prohibir los espectáculos cómicos en los que participen personas con acondroplasia.



Esta medida saldrá adelante si se aprueba el proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, en la que las organizaciones de la discapacidad lograron meterla en forma de enmienda.

Estos espectáculos además de la tortura a la que se somete a los toros, supone la burla de taurinos hacia las personas con discapacidad. Tampoco está de más recordar que estos espectáculos violentos hacen partícipes a la infancia y cuestan millones de euros a las arcas públicas y hasta tal punto este espectáculo de tortura denigra a las personas con discapacidad, que hasta el CERMI pidió su prohibición como representantes de las personas con discapacidad.

Así, lo que se hace es modificar el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para introducir una disposición adicional sobre la no discriminación de las personas con discapacidad en los espectáculos públicos y actividades recreativas. En concreto, se establece que las personas con discapacidad participarán en los espectáculos públicos y en las actividades recreativas -entre los que incluye los taurinos- «sin discriminaciones ni exclusiones que lesionen su derecho a ser incluidas plenamente en la comunidad».

El segundo punto de esta disposición adicional establece además la prohibición de los espectáculos o actividades «en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana».



Un espectáculo taurino que podía pronto pasar a la historia, como deberían pasar todos por el respeto que se merece cualquier animal, por la cantidad de dinero público que se está quitando de otras cosas para mantener a una minoría de violentos y por la educación que damos a las niñas y niños ya que el comité de Derechos del niño de la ONU, lleva años pidiendo a España alejar a los menores de este espectáculo de pleno sadismo.

Durante años los taurinos se han burlado de las personas con discapacidad mediante este denigrante espectáculo que esperemos que pase a ser un mal recuerdo para que podamos ir avanzando en una sociedad donde estos maltratadores de animales, gozan de impunidad para hacer lo que les da la gana.



Añadir que el partido animalista PACMA, estuvo documentando las atroces escenas de maltrato animal derivadas de este espectáculo y se presentan a las elecciones por todos los animales sin distinción, medidas serias por la urgencia climática que atravesamos y por todas las personas mediante la justicia social uniéndose el partido a la concentración antitaurina del 29 en Alfafar para la que habrá que confirmar asistencia por el whatsapp del cartel que pongo por el artículo para que así, se den las pautas correspondientes a las personas interesadas en participar.

Todos los partidos han estado a medias tintas y no han resuelto los problemas que tiene nuestro país.