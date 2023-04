The Mageseeker: A League of Legends story ya está disponible

El crudo RPG de acción y estética píxel en 2D de alta calidad ya está disponible Riot Forge se enorgullece de anunciar que The Mageseeker: A League of Legends Story™, el crudo RPG independiente de acción y estética píxel en 2D de alta calidad, ya está disponible para Nintendo Switch™, Xbox Series X"S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®5 (PS5™), además de para PC mediante Steam, GOG y Epic Games Store.



Desarrollado por Digital Sun, creadores de Moonlighter, The Mageseeker es un crudo RPG de acción y estética de píxel en 2D de alta calidad que tiene lugar en Demacia, un poderoso reino del mundo de Runaterra que pretende abolir el uso de magia prohibida para mantener el orden, valiéndose de dicha magia para ello. Juega como Sylas, un mago prófugo que se une a un grupo de rebeldes en las profundidades del bosque. Su revolución destruirá la supuesta paz de Demacia, una paz alcanzada gracias a la sangre y el sudor de los magos. The Mageseeker ofrece una experiencia de juego de corte fantástico repleta de acción para aquellos que busquen vivir una historia de poder, identidad y justicia. Sylas usará sus exclusivas habilidades de robo de hechizos para obtener la magia de sus enemigos y usar esos poderes contra ellos.



El tráiler de lanzamiento de The Mageseeker: A League of Legends Story™ está disponible aquí.



La edición estándar se puede adquirir por 29,99 € y, la edición deluxe, por 39,99 €. Esta edición incluye objetos digitales, como un paquete de estación de suministro del alargéntea, decoraciones de 'Cueva, dulce hogar', hechizos exclusivos y los aspectos Desencadenado. También hay disponible una edición de coleccionista física (169,99 €) que incluye una figura de Sylas, un libro de arte, una lámina deluxe, la edición especial del cómic Lux en tapa dura, pines esmaltados de Sylas y Lux y el vinilo de la banda sonora, todo dentro de una caja personalizada exclusiva.



Riot Forge se fundó en 2019 y es un estudio centrado en el jugador y en los desarrolladores con la misión de acercar el universo League of Legends a nuevos jugadores y plataformas creando juegos 'completables' hechos a medida.