Repara tu Deuda Abogados cancela 17.480€ en Sabadell (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada asegura sentirse "muy satisfecha" y recomienda a otras personas que empiecen el proceso Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Cataluña. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº10 de Sabadell (Barcelona) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de B.S., que había acumulado una deuda de 17.480 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

La propia exonerada asegura, en el momento en el que se le entrega la sentencia judicial, que "me siento satisfecha, muy feliz".Una vez conocido el resultado de su proceso, mantiene que es importante que muchos se acojan a esta legislación:"que apuesten por esto. Yo, la verdad es que sí que creía. Que confíen mucho".VER VIDEO

Como explican losabogados de Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015, uno después de la Recomendación por parte de la Comisión Europea de poner en marcha un mecanismo para la cancelación de la deuda de las personas físicas. Recientemente se ha aprobado una reforma de esta herramienta que pretende la agilización de los procesos y está provocando también un aumento en el número de casos tramitados".

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad el mismo año de la entrada en vigor de esta legislación. Desde entonces ha podido ayudar a numerosos particulares y autónomos que han puesto su caso de cancelación de deuda en sus manos. Más de 20.000 personas han iniciado el proceso con el despacho de abogados para empezar una nueva vida desde cero.

Los abogados del bufete son, además de pioneros, líderes a nivel nacional en la tramitación de este mecanismo de segunda oportunidad. Hasta la fecha ha logrado superar la cifra de 130 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Entre los servicios ofrecidos también se incluye la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas siempre que demuestren previamente que han actuado de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, que el importe debido no supere los 5 millones de euros y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómico en los diez últimos años.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app, disponible para Android y para IOS y bautizada con el nombre de MyRepara, que ayuda a reducir aún más los costes del procedimiento, un control total y que los abogados puedan asistir a reuniones a través de videollamadas.

Ley de la Segunda Oportunidad - B.S - Repara tu Deuda Abogados