'Clamor de cristales rotos', un nuevo poemario ilustrado por Nicolás González Piris y publicado por el poeta Feliciano Francisco González Muñoz

Clamor de cristales rotos, el nuevo poemario del poeta Feliciano Francisco González Muñoz, ilustrado por Nicolás González Piris, destaca por presentar una gran variedad temática en un lenguaje poético, que no distorsiona con su forma el fondo de los mensajes que cada poema desvela. "La variedad del poemario se extiende a la rima y métrica utilizada, que va desde el soneto, rimas consonantes o versos libres, que desde su musicalidad priman el contenido de su expresión", explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una invitación a reflexionar y a tomar partido como ser humano en lo personal e íntimo y en lo social. "En pocas palabras, una invitación a vivir intensamente", tal y como expresa su autor.

Sinopsis Clamor de cristales rotos es un bosque de poemas que emergen de momentos emocionales diversos, con un hilo conductor: la constante reflexión sobre la vida, la sociedad y el tiempo.

El autor ha agrupado los poemas en varias estancias, con la intención de introducir al lector en el contexto preciso de inspiración que enmarca cada uno de sus poemas. Así:

Sin vara de medir es un diálogo con la poesía como experiencia individual.

Intimidades es un rincón para el amor cara a cara, desnudo.

Los cristales rotos es una reclamación otoñal sobre la vida y el tiempo.

Clamor es una denuncia poética con voz social.

La rima y la métrica no son producto de un patrón preestablecido, sino otro efecto más del contexto específico que motiva cada poema. Así, se pueden hallar sonetos en momentos de punzante sentimiento intimista, estrofas de musicalidad rimada o, sobre todo, versos libres, que solo se mantienen fieles a la coherencia del lenguaje poético que el autor elige en cada caso. Los versos ruedan por el poema sin ser interrumpidos por reglas tajantes de puntuación, invitando al lector a recorrerlos sin pausa hasta completar el momento que cada poema evoca, haciendo de la lectura una experiencia individual trascendente. El punto final del poema es la llamada a la reflexión, a la relectura, a la inspiración provocada.

Este libro de poemas pretende no dejar al lector indiferente frente a los grandes temas que condicionan el tejido emocional de cualquier individuo de hoy en día, y aún pretende algo más: atrapar al lector en el universo íntimo de la poesía, convertirlo a su vez en un poeta, tal y como lo expresa en uno de los poemas.

Autor Feliciano Francisco González Muñoz (San Lorenzo del Escorial, 1963) es poeta, escritor y artista plástico. Publicó en 2021 El Motín, novela negra histórica que él subtituló como "una historia de amor y muerte en el teatro de la intriga y la conspiración", ambientada en los sucesos sociopolíticos del Madrid de 1836. Partícipe frecuente en círculos y blogs literarios, la poesía es su dedicación artística principal. Ahora entrega su libro Clamor de cristales rotos, que recoge una apuesta poética cargada de energía, cuidado lenguaje poético y su particular reflexión sobre el tiempo y la vida, con poemas escritos entre 2018 y 2022.

Ilustrador Nicolás González Piris (Barcelona, 2006) es ilustrador novel. Con estas ilustraciones, hace pública su vocación artística e interpretativa a través del arte plástico. Cada ilustración es un andamiaje fundamental para preparar al lector en su viaje poético por cada capítulo del poemario.