La presentación del nuevo single de Luck, Mancha de gloss

Mancha de gloss es el primer adelanto del disco que saldrá en noviembre y que junta de nuevo a Luck con H. Rayiz, como el videoclip muestra. Un tema en el que Luck habla de su equipo y su gente, como no, de automoción y de ropa, y deja entrever algún detalle de su relación amorosa. Musicalmente, es un tema que está entre dos estilos, el hip-hop, donde predominan las barras, y una instrumental más movida o bailable, que recuerda a un estilo más de club.

En este nuevo single han participado: H. Rayiz, como beatmaker principal, Havni, como arreglista, ingeniero de mezcla y master, además de contar con todo el equipo de DHC para la realización del que es el mejor clip que tiene el artista hasta la fecha.

LUCK (Álvaro Giménez) es un rapero de 25 años nacido en Valencia. En 2019, lanzó su primer sencillo, Vegeta (4,7 millones en Youtube y 7,2 millones en Spotify); sacó su primer disco, Rookie Luck, en 2020, y Seasson 2 salió en 2021. Actualmente, está preparando su nuevo disco producido por H. Rayiz (Hoke, Selecto Picasso, Ly Raine, Treze), Noche y Havni The Goat. Este disco cuenta con 13 canciones, en las que colaboran Shack Rose, Noche, María Colt y otro artista que aún está por anunciar. Cuenta también en este nuevo disco con Vento como director artístico, el cual ha trabajado con proyectos como Hoke, Treze, Blond Fakir, Selecto Picasso, etc. Y todos los videoclips del nuevo disco, junto a las portadas, las realiza DHC Films (creadores del Rewind Hispano y las campañas de KOI, entre otros). Este nuevo disco está compuesto de canciones de rap clásicas con nuevos sonidos y canciones más melódicas, donde, por primera vez, Luck se atreve a dar el paso y cantar. El primer single del disco, Mancha de gloss, está disponible desde el 18 de abril e irá acompañado del primer videoclip. El disco en su totalidad ya ha sido grabado y masterizado en Valencia.

La empresa de promoción musical Promosapiens trabaja en la comunicación del nuevo single de Luck.

Promosapiens promociona música, desarrolla festivales y proyectos culturales, tanto en España como en Latinoamérica. Analiza las condiciones artísticas y humanas, optimizando los recursos y el tiempo para dar el mejor servicio y rentabilizar al máximo los presupuestos de cada cliente, desde el año 2002.