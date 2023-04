Verificar un coche de segunda mano antes de comprarlo, de la mano de expertos, es importante

El coche de segunda mano sigue siendo la principal opción de compra para muchas personas, ya que, entre otras cosas, es mucho más barata. En España, se han contabilizado un total de 1.885.553 unidades a finales de 2022 y, aunque la cifra es elevada, representa una caída del 5,6 % respecto al 2021.

A pesar de la bajada, siguen siendo muchas las personas que se decantan por esta alternativa, no obstante, empresas como Informes Mecánicos destacan la necesidad de verificación de los mismos. Entre los puntos clave que se deben revisar a la hora de comprar un coche de segunda mano son la suspensión (por si existen roturas), las luces y sistema de climatización, el sistema de arranque, el motor, el sistema de dirección y, cómo no, la tapicería, ya que nadie quiere un coche con posibles desgastes.

Verificación vehículos de segunda mano Al detallar la relación que existe con el descenso en las ventas de coches usados, el director de Informes Mecánicos, Sergio Arboledas, explica el fenómeno. Durante el 2022, la venta en este segmento supuso un descenso del 5,6 % con relación al año anterior. La tendencia fue aún más evidente el mes de diciembre, cuando la reducción alcanzó el 9,3 %, en comparación con diciembre de 2021.

Una de las causas de estos resultados es la falta de stock, que para los vendedores ha significado un lastre. Las dificultades en la cadena de suministros obligaron a las empresas de alquiler y compañías en general a retener sus flotas más de lo habitual. Arboledas agregó que los coches con una antigüedad de 1 a 3 años fueron los más afectados.

Esto generó una disminución de la oferta que dejó disponibles en el mercado solo a los coches más antiguos y en promedio, con más desgaste. Con ello, las probabilidades de desperfectos o errores ocultos se incrementaron dramáticamente hicieron indispensable una compra más consciente. Por esa razón la revisión de vehículos de segunda mano se ha vuelto crucial.

Aspectos que se analizan en la verificación de vehículos de segunda mano Sergio Arboledas manifiesta que, debido a la realidad del mercado español, el comprador debe ser más prudente que nunca. Indica que ellos realizan una evaluación exhaustiva para brindar la garantía de que la persona sepa lo que está comprando. La checklist de Informes Mecánicos incluye los puntos más críticos de un coche.

Su examen contempla la evaluación de la chapa, el estado de la pintura, del tapizado interior del vehículo, de las llantas y los neumáticos. Quizá una de las partes más importantes del chequeo es la identificación de los vicios ocultos, el análisis de batería, motor de arranque y alternador.

También revisan el funcionamiento de los aditamentos del coche y una prueba estática dinámica. Esta es indispensable para verificar la existencia de ruidos en el motor, problemas en la suspensión y el estado general del embrague. Arboledas advierte que una evaluación minuciosa es necesaria porque eso determina la conveniencia o no de hacer una compra. Recuerda que los daños ocultos suelen implicar costosas reparaciones, que se encarecen aún más si existen dificultades para conseguir los recambios.