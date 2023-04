Schneider Electric ha sido, un año más, Global Partner de REBUILD

Bajo el lema "Building together", REBUILD 2023 se celebró del 28 al 30 de marzo en Madrid IFEMA, en una nueva edición centrada en la industrialización, la digitalización, la sostenibilidad y la colaboración del sector de la edificación. Schneider Electric, Global Partner de REBUILD 2023, ha mostrado su innovadora propuesta de valor pensada para optimizar el confort, la resiliencia, la hipereficiencia y la sostenibilidad en los sectores residencial y terciario Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido un año más Global Partner de la sexta edición de REBUILD, la cita de referencia para los profesionales de la construcción, que ha tenido lugar del 28 al 30 de marzo en Madrid IFEMA. Schneider Electric ha mostrado sus soluciones para optimizar el confort, la resiliencia, la hipereficiencia y la sostenibilidad de los edificios.

La sexta edición de REBUILD 2023, que ha reunido a más de 20.000 profesionales y a más de 400 firmas expositoras, ha abordado temas de gran actualidad en el sector. Bajo el lema "Building together", el evento ha hecho hincapié en la necesidad de apostar por la industrialización, las herramientas digitales y los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo para 2050, pero ha destacado especialmente el trabajo colaborativo, tanto en formato público-privado, como entre empresas u otros stakeholders.

En su stand 10E521, Pabellón 10, Schneider Electric mostró algunas de sus soluciones más innovadoras para la gestión energética de edificios, que permiten monitorizar y optimizar el consumo de energía de un edificio en tiempo real. En este sentido, cada vez es más la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos en la edificación, por lo que en el stand de Schneider Electric también se mostraron sus soluciones y sistemas disponibles para el sector de centros de datos.

Se trata de soluciones de vanguardia, pensadas para optimizar el confort, pero también la resiliencia, la hipereficiencia y la sostenibilidad del hogar del futuro, para avanzar hacia un entorno cero emisiones.

Además de la presencia en el stand, distintos portavoces de Schneider Electric participaron en varias conferencias y mesas redondas:

El 28/03 de 12:15h a 13:00h, Patricia Pimenta, Vicepresidenta Home & Distribution en Iberia participó en "Fondos Next: más allá de la eficiencia energética en la rehabilitación" en el Auditorium LIGNUM TECH

participó en "Fondos Next: más allá de la eficiencia energética en la rehabilitación" en el Auditorium LIGNUM TECH El 28/03 a las 17:45h, Angélica Tarrasa , responsable de prescripción de promotoras e inmobiliarias y Javier Portabella , Prescripción especialista en sistemas de control confort y seguridad de edificio, presentaron EcoStruxure Building para promociones Build to rent, en el Cementos Molins Theatre (Pabellón 10). El valor de los datos: Demo para Build to rent – REBUILD

, responsable de prescripción de promotoras e inmobiliarias y , Prescripción especialista en sistemas de control confort y seguridad de edificio, para promociones Build to rent, en el Cementos Molins Theatre (Pabellón 10). El valor de los datos: Demo para Build to rent – REBUILD El 30/03 de 11:30h a 12:15h, Luis Catalán, Channel Manager Home & Distribution, participó en "Los retos de la incorporación de nuevos sistemas en la promoción residencial (y en altura)", en el Auditorium AEDAS Homes. "Un año más, REBUILD abordará un tema fundamental actualmente: el papel que las tecnologías digitales pueden desempeñar en la construcción y la gestión de edificios inteligentes. En Schneider Electric estamos convencidos de este rol es fundamental y que es urgente su avance y aceleración", asegura Patricia Pimenta, Vicepresidenta de Home & Distribution en Schneider Electric Iberia. "Me gustaría destacar la importancia de eventos como REBUILD para fomentar un ecosistema colaborativo además del intercambio de conocimientos y experiencias en el sector de la construcción y la rehabilitación. Desde Schneider Electric, seguiremos trabajando para desarrollar soluciones que ayuden a lograr un futuro más sostenible y eficiente desde el punto de vista energético".