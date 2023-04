Cristina Fuertes lleva a cabo una estrategia de contenidos para posicionarse en Google y vender más

Actualmente, tener que enfrentarse a la compra de un dispositivo tecnológico con temor a equivocarse y con el estrés que supone no entender lo que el vendedor dice sobre los atributos de los productos es frecuente.

De hecho, teniendo en cuenta que el 90 % de las decisiones de compra de los consumidores son emocionales, las personas suelen decantarse por la oferta del vendedor con el que mejor se hayan logrado comunicar, dejando de lado la calidad. Teniendo en cuenta esto, Cristina Fuertes brinda servicios como redactora de contenidos para empresas entendibles y efectivos, y formaciones sobre este tema.

"Si el cliente no entiende, no compra", según Cristina Fuertes En el mundo existen alrededor de 1.880 millones de páginas web, y gran parte de estas se encuentran inactivas. En esa línea, para muchas empresas internet no ha representado mayores beneficios, ante lo cual se suele creer que no es una herramienta que sirva a todos los sectores. Sin embargo, tal concepción es equivocada, porque el problema no se encuentra en el canal, sino en la manera en que se comunica a través de él. Por esta razón, los servicios de copywriter de Cristina Fuertes son esenciales para las empresas, en la medida en que logra aterrizar en contenidos y en el lenguaje de la gente, de manera entretenida, persuasiva y estratégica, todas las características, puntos a favor y singularidades de los productos y servicios.

Mientras muchas compañías tienen un equipo demasiado inmerso en el sector específico al que se dedican y por ello no logran comunicar más allá de tecnicismos y lenguaje empresarial, su competencia puede estar obteniendo grandes réditos con solo aterrizar su oferta en contenidos amigables y atractivos. Aunque se puede tener la convicción de que cualquier profesional es apto para romper este desafío, lo cierto es que no acudir al copywriting supone, en el 99,9 % de los casos, caer en el error de usar jerga corporativa, no darse a entender bien y, en conclusión, no vender.

Comunicar online con los intereses y lenguajes que conectan Por ello, Cristina Fuertes ofrece la posibilidad de crear toda una estrategia para sus empresas clientes con textos persuasivos para la web, la gestión de canales como blogs y la generación de un calendario editorial de publicación de contenidos bajo las premisas de comunicar de manera natural, clara y sin agresividad. Asimismo, Cristina Fuertes imprime su trayectoria y conocimientos adquiridos después del trabajo exitoso con diferentes empresas al servicio de identificar cuáles son esas palabras clave que conectan con los públicos objetivos, donde están sus intereses y cómo se pueden aprovechar mejor tales características.

Finalmente, esta copywriter y experta en marketing digital puede brindar formaciones a los equipos de comunicaciones de las empresas, de manera que se potencie de manera duradera la comunicación y la construcción de relaciones entre estas y sus clientes.