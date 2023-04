Servicio de diseño de interiores sostenible de la mano de Mister Karton

Las soluciones decorativas sostenibles son una tendencia en alza en el mundo del diseño de interiores y la decoración. Cada vez más, las personas están preocupadas por el impacto ambiental de sus elecciones de decoración y buscan opciones más respetuosas con el medioambiente. Decorar de forma ecológica no solo es beneficioso para el medio ambiente y la salud, sino que también es algo estéticamente atractivo. Por tal razón, particulares y empresas están incorporando materiales sostenibles en sus diseños y creando piezas únicas y hermosas. En el país, una de las compañías que crea proyectos sostenibles es Mister Karton, la cual se encuentra ubicada en Barcelona.

Soluciones decorativas sostenibles: todo lo que hay que saber acerca de esta tendencia Las soluciones decorativas sostenibles son infinitas. Para quienes no lo saben, existen muchas maneras de decorar los espacios de forma ecológica. Una de las opciones más populares es el uso de materiales reciclados o reutilizados. Por ejemplo, se pueden utilizar muebles de segunda mano o restaurados en lugar de comprar nuevos. También se pueden utilizar materiales de construcción reciclados, como madera de palets o ladrillos reciclados.

Otra alternativa es el uso de materiales naturales como el bambú, el corcho, el algodón orgánico, entre muchísimos otros más. Estos materiales son renovables y biodegradables, lo que los convierte en una opción más ecológica que los materiales sintéticos.

Además, existen métodos decorativos con sello de sostenibilidad que tienen un impacto positivo en la salud de las personas. Tal es el caso de las pinturas y barnices ecológicos, que no contienen productos químicos tóxicos. También se pueden utilizar plantas para purificar el aire interior y mejorar la calidad del aire en el hogar.

Los ciudadanos que desean tener una casa o una oficina decorada ecológicamente, pero no saben cómo hacerlo pueden acudir a especialistas en el área como la empresa Mister Karton.

Diseños de interiores sostenibles de la mano de Mister Karton La empresa Mister Karton se ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad en el diseño de interiores. Desde su fundación, ha buscado soluciones innovadoras y respetuosas con el medioambiente para crear espacios habitables y funcionales.

La compañía específicamente diseña y produce revestimientos, celosías, luminarias, señalética, mobiliario y mucho más. Es importante destacar que todos sus procesos son ecológicos. Por un lado, produce con materiales orgánicos libres de tóxicos, biodegradables y 100 % reciclable, como el cartón, la madera, el corcho y el bambú.

Asimismo, los procedimientos de fabricación se hacen con estrategias basadas en el ecodiseño, maximizando la reducción de residuos, utilizando pinturas y barnices ecológicos y usando energías verdes. Finalmente, hay que acotar que la empresa apuesta al comercio local, y que todas sus creaciones se hacen íntegramente en su taller en Mataró.