Los nuevos sérums que arrasarán esta temporada

El sérum se ha convertido en una pieza pieza fundamental de nuestra rutina facial, nos lo aplicamos antes de nuestra crema habitual, tanto de día como de noche, e incluyen una mayor concentración de principios activos que ayudarán a potenciar los efectos de la crema que aplicaremos a continuación. Por aquí os traemos las últimas novedades que no deberías dejar de probar:

INSTITUT ESTHEDERM

¿Y si pudieras envejecer dos veces más lento? Con esta premisa el INSTITUT ESTHEDERM nos presenta su nuevo sérum, el primero de longevidad celular que ralentiza el envejecimiento de la piel, protegiéndonos y reforzando el proteoma con el que envejecer el doble de lento….y todo gracias al último descubrimiento científico del Profesor Miroslav Radman, biólogo molecular, genetista y fundador del MedILS (Mediterranean Institute for Life Sciences) que cambia por completo el paradigma sobre el envejecimiento celular con un nuevo enfoque científico: “La juventud de la piel depende del proteoma”.

El proteoma, conjunto de proteínas del organismo es, por tanto, para estos laboratorios la clave para la longevidad celular, el punto de partidade todas las funciones vitales de la piel y su alteración es la causa principal del envejecimiento.



NAOS creólapatente biotecnológica Age Proteom™, primer ingredienteactivo de protección del proteoma con un mecanismo de “chaperona antioxidante”.SegúnIsabelle Benoit, miembro del comité científico de NAOS“por su doble mecanismo de acción,chaperona y antioxidante, estas moléculas, fruto de miles de millones de años deevolución,previenen los daños irreversibles del proteoma cutáneo y permiten restablecer a largo plazo unamejor funcionalidad celular y tisular.

Entonces, ¿cómo actúa Age Proteom™?

Antioxidante de nueva generación:la nueva patente biotecnológica AgeProteom™ ,creada por los laboratorios NAOS, es el primer ingrediente activo deprotección del proteoma con un mecanismo de “chaperona antioxidante”.

,creada por los laboratorios NAOS, es el primer ingrediente activo deprotección del proteoma con un mecanismo de “chaperona antioxidante”. Potencia la habilidad de autoreparación de la piel. Protege la elastinade la dermisde manera efectiva de los principales factores ambientales adversos. Acelerasignificativamente lareparación de las lesiones del ADN.

Protege la elastinade la dermisde manera efectiva de los principales factores ambientales adversos. Acelerasignificativamente lareparación de las lesiones del ADN. Ralentiza el envejecimiento. Protege las proteínas de la piel contra la carbonilaciónprovocada por los rayos ultravioleta, la luz azul y la contaminación por partículas.

“Preservar la funcionalidad de las proteínas y reducir su nivel de carbonilación gracias a las chaperonas antioxidantes es una estrategia clave para combatir el envejecimiento teniendo como resultado una mejor funcionalidad de las células y tejidos y, como consecuencia, ayuda a reducir las señales del envejecimiento”, señalan desdelos laboratorios NAOS.





Mecanismo de doble acción:

1.Moléculas Chaperonas(mecanismo físico):estabilizan la conformación de las proteínas.Con una eficacia superior al 80%, esteingrediente activo crea un verdadero escudo físico que protege la estructura de lasproteínas permitiendo que sigan siendo funcionales a largo plazo. 2.Moléculas Antioxidantes(escudo biológico):neutralizan los inductores de la carbonilación.Poder protector de las proteínasmuy superior al de los antioxidantes de referencia. Precio: 95 € (30ml.)| Disponible a la venta en farmacias, Parafarmacias, centros de estética y el Corte Inglés desde el 1 de marzo.

CLARINS

Su nuevo Sérum Double Textura Ligera de CLARINS ha sido recientente galardonado por los prestigiososPremios Vogue de Belleza 2023 como Mejor producto de innovación.

Dirigido tanto a mujeres como hombres de todas las edades y etnias, CLARINS nos presenta la nueva textura ligera de su emblemático Double Sérum, ideal para las pieles mixtas o grasas, para ser utilizado en climas cálidos o simplemente por aquéllos que prefieren texturas no grasas.

Compuesto por 21 extractos de plantas que ayudan a estimular las 5 funciones vitales de la piel (regeneración, nutrición, oxigenación, hidratación y protección) y a combatir los signos de la edad,la fórmula ahora modifica la fase lipídica en un 70% para que la textura final no resulte grasa, obteniendo todos los beneficios de las plantas pero con una sensación de aceite ligero como el agua.

Tras años de investigación, Clarins identifica un sistema de escucha entre las células: los microdominios lipídicos.

Los Laboratorios Clarins han descubierto que las células son capaces de escucharse entre sí para optimizar el correcto funcionamientode las 5 funciones vitales de la piel y mantener aún más su juventud.

Su doble fórmula reproduce la composición [HYDRIC+LIPIDIC] de la piel. Un nuevo extracto de planta, la cúrcuma, altamente concentrado en turmerona, protege los microdominios lipídicos y conserva la capacidad receptiva de las células.

Doble Serum Textura Light incrementa la hidratación, la nutricióny la oxigenación en la piel, y además regenera la piel y la protege. Precio recomendado* 50 ml: 129.50€

ELIZABETH ARDEN

SÉRUM ADVANCED LIGHT CERAMIDE es la novedad de esta temporada de esta firma, una nueva textura ultraligera óleogel que se absorve y funde de inmediato en nuestra piel, pero sin renunciar a sus beneficios: Refuerza la barrera protectora de la piel .

Alisa y retexturizacon ciclopéptidos, minimizando el aspecto de los poros.

Devuelve un aspecto más equilibrado y radiante con mayor luminosidad.





¿Resultados?

Después de una cápsula la piel es un28% más fuerte, 9 de cada 10 mujeres experimentaron un reducción apreciable de los poros visibles. Tras una semana, se redujeron las arrugas más profundas y después de un mes, el 100% de las consumidoras coinciden en que la piel se siente más saludable, másluminosa y con una textura más lisa.

Con más de 30 años de liderazgo y 140 reconocimientos a nivel mundial por su tecnología de sérums encapsulados, promete dar que hablar con su nueva fórmula. Además, su formato de monodosis es un clásico que a todas nos encanta,permite disfrutar de los beneficios del sérum de manera precisa, sin renunciar a poder llevártelo a cualquier sitio (¡no ocupa apenas espacio!!!).



Disponible en formato de 30 y 60 cápsulas: PVP 30 caps: 60€ y 60 caps: 112€