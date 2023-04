FETS POLS: llega la marca de ropa deportiva para quienes no son deportistas profesionales

"Somos la nueva marca deportiva para todos los que acabamos FETS POLS", dice Oscar Tadeo, el CEO de FETS POLS FETS POLS nace para convertirse en la nueva marca deportiva líder para todas aquellas personas que no son deportistas profesionales.

Esta empresa tiene como finalidad vestir a todas las personas que no son deportistas profesionales pero que realizan alguna actividad deportiva durante algún momento de la semana, como por ejemplo el running, hacer spinning, ir al gimnasio o jugar a pádel, entre otros deportes.

Oscar Tadeo, CEO de FETS POLS, explica que "la idea de nuestra marca es ser la referencia de las personas a las que le gusta practicar deporte como un hobby".

Las principales prendas de FETS POLS son las camisetas deportivas. Están preparadas y diseñadas para realizar cualquier deporte gracias a su tejido, que las hace, completamente, transpirables que permite evacuar el calor del cuerpo y evita la sensación de sudoración.

Además, todas las camisetas tienen la propiedad de secarse de forma rápida y tienen una caída que aporta gran comodidad durante la actividad deportiva. Las características del tejido de estas camisetas permiten que no sea necesario plancharse, una vez, esté lavada.

Actualmente, en la página web de FETS POLS cuentan con varios modelos de camisetas lisas de doble color que se pueden personalizar. "Nuestra marca de ropa deportiva está pensada para disfrutar haciendo deporte con la máxima comodidad posible", asegura Oscar.

FETS POLS quiere estar al lado del cliente como un acompañamiento indispensable aportando la mejor equipación deportiva para la consecución de los objetivos de cada persona.

"Somos la nueva marca deportiva para todos los que acabamos FETS POLS", concluye el CEO de FETS POLS. Una marca que irrumpe con fuerza en el sector de la moda deportiva y lo hace encarado a un público mayoritario, los que todavía no han ganado una carrera o campeonato de pádel, pero que practican deporte con una sonrisa, para pasarlo bien y hacer salud.